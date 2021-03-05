Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ilanlara karşı Times Meydanı'nda 15 Temmuz'u anlatan kamyonetler dolaştı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ilanlara karşı Times Meydanı'nda 15 Temmuz'u anlatan kamyonetler dolaştı

05.03.2021 06:09 | Son Güncelleme: 05.03.2021 07:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ilanlara karşı Times Meydanı'nda 15 Temmuz'u anlatan kamyonetler dolaştı

New York'taki Times Meydanı'nda FETÖ'cüler tarafından Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karalamaya yönelik verilen ve tepkiler karşısında kaldırılan reklama karşılık bugün dijital ekranlı kamyonet dolaştırıldı. Araçların üzerinde yazı ve görsellerle 15 Temmuz kahramanlık destanı anlatıldı.

ABD'nin dünyaca ünlü New York'taki Times Meydanı'nda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu grup tarafından Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen ve tepkiler karşısında kaldırılan reklama karşılık bugün dijital ekranlı kamyonet dolaştırıldı.

HAİN DARBE GİRİŞİMİ ANLATILDI

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) organizasyonuyla Times Meydanı'nı dolaşan kamyonetteki dijital ekranda FETÖ örgütünün iç yüzünü ve 15 Temmuz darbe girişimini anlatan görseller yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ilanlara karşı tokat gibi yanıt! Times Meydanı'nda 15 Temmuz hikayesi

NE OLDU?

Önceki gece New York'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir karalama operasyonu gerçekleştirildi. FETÖ'cülerin organizasyonu ile dünyanın en ünlü meydanlarından biri olan Times'da 'Stop Erdoğan' yazılı ilanlar yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ilanlara karşı tokat gibi yanıt! Times Meydanı'nda 15 Temmuz hikayesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ilanlara karşı tokat gibi yanıt! Times Meydanı'nda 15 Temmuz hikayesi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Birçok isim ve kurum konuyla ilgili olarak eleştiri yaparken, son olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Erdoğan'a karşı yapılan kara propaganda girişimine karşı harekete geçti. Savcılık, "Stop Erdoğan" ilanını verenler ve organize edenler hakkında soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Amerika'nın New York eyaletindeki bir kısım caddelerde bulunan reklam panolarında: 'STOP TRIPLED IN FEMICIDE ERDOGAN'S TURKEY', '5,000 WOMEN +780 BABIES ARE POLITICAL PRISONERS IN TURKEY' şeklinde ilanların verildiği, bu ilanların giderlerinin Türkiye'deki sessizler tarafından karşılandığı ve organize edildiğine dair videoların bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine, yapılan paylaşımlar ihbar kabul edilerek reklam ilanlarını veren ve organize eden kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ilanlara karşı tokat gibi yanıt! Times Meydanı'nda 15 Temmuz hikayesi

"BU İHANET ŞEBEKESİ TÜRKİYE'Yİ DURDURAMAZ"

Terör örgütünün karalama kampanyasına Twitter üzerinden tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Çelik, "FETÖ terör örgütü Türkiye düşmanı, tüm ihanet projelerinin gönüllü kölesidir. FETÖ yöneticileri tıpkı PKK gibi insanlık düşmanı ve Türkiye düşmandır. Bunların Cumhurbaşkanımıza saldırıları milletimize düşman oldukları içindir. Bu ihanet şebekesi Türkiye'yi durduramaz, Cumhurbaşkanımızın kararlı yürüyüşünü durduramaz" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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