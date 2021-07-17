TİMDER'de başkanlık görevine Kemal Yıldırım getirildi
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TİMDER'de başkanlık görevine Kemal Yıldırım getirildi

TİMDER'de başkanlık görevine Kemal Yıldırım getirildi
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği'nin (TİMDER) 22. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti ve yönetim kurulunun iki yılda bir seçildiği TİMDER'de başkanlık görevine iş insanı Kemal Yıldırım getirildi.

Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği'nin (TİMDER) 22. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti ve yönetim kurulunun iki yılda bir seçildiği TİMDER'de başkanlık görevine iş insanı Kemal Yıldırım getirildi.

TİMDER açıklamasına göre, dünyanın en büyük ihtisas fuarlarından UNICERA İstanbul'un kurucusu ve düzenleyicilerinden biri olan TİMDER'de bayrak değişimi ile yeni bir dönem başladı.

Sivil toplum kuruluşu olarak 31 yılı geride bırakan TİMDER'in 2021-2023 dönemi yeni yönetim kurulunda görev alacak isimler; Ali Rıza Canik, Alper Adanalı, Aydın Eşer, Cemal Kır, Çiğdem Aras, Deniz Cenk Kaya, Kemal Çelik, Kemal Yıldırım, Mustafa Şahin, Serdar Dönmez ve Yücel Baran olarak belirlendi.

Denetim Kurulu için ise Can Şakarer, Ferhan Özkalp ve Ali Tung seçildi. Genel Kurulun ardından yapılan Yönetim Kurulu toplantısında TİMDER Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Kemal Yıldırım, Başkan Vekilliği'ne Aydın Eşer, Kemal Çelik ve Serdar Dönmez getirildi.

"Fuarın ziyaretçi rekoru kırmasını hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİMDER Başkanı Kemal Yıldırım, salgın sürecinde sona doğru yaklaşıldığını ve bununla birlikte sektörün daha hareketli bir sürece gireceğini belirtti.

Kurban Bayramı sonrasında 2-6 Kasım'da yapılacak 2021 UNICERA fuarı için hazırlıkların hızlandırılacağını aktaran Yıldırım, "UNICERA Fuarı'nın dünyanın en iyi fuarı olması için yönetimimiz ile birlikte kolları sıvadık. Fuarın ziyaretçi rekoru kırmasını hedefliyoruz. Gelişim ve yetkinlik, dijitalleşme, kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik olmak üzere belirlediğimiz bu 4 temanın hepsi sektörümüzün başlıca ihtiyaçları göz önünde bulundurularak oluşturuldu. Bu temalara yönelik strateji alanları belirleyerek yeni bir vizyon ışığında projeler geliştireceğiz. Var olan çalışmalarımızı geliştirecek, eksik olduğumuz alanlarda yeni projeler üreteceğiz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, UNICERA Fuarı'nın sektöre olduğu kadar Türkiye ekonomisine de katkı sağlayan, şehri besleyen bir fuar olduğunu aktararak, "Seramik sektörü sahip olduğu yüzde 82 yerlilik oranıyla ve 1.05 milyar dolarlık ihracat ile desteklenmesi ve sahip çıkılması gereken bir sektör. Bizler UNICERA Fuarı'nı dünyanın bir numarası yapmak için çalışıyoruz, bu yıl 2-6 Kasım tarihleri arasında CNR Expo Yeşilköy'de gerçekleştireceğimiz fuar ile geçtiğimiz yılı telafi etmeyi ve tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşmayı hedefliyoruz." değerlendirmesine bulundu.

Ayrıca, inşaat malzemecilerinin geniş katılımlı sivil toplum kuruluşu olan Tesisat İnşaat Malzemecileri Federasyonu'nun (TİMFED) 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı da gerçekleştirildi ve TİMFED'in başkanlık görevine de Kemal Yıldırım seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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