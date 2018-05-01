İhracat Yüzde 15 Artarak 13,5 Milyar Dolar Oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Nisan ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 13 milyar 549 milyon dolara yükseldi. Böylece ilk 3 ayda olduğu gibi, Nisan ayında da aylık ihracat rekoru kırılmış oldu. Yılın ilk 4 ayında ihracat yüzde 10,4 artışla 54,7 milyar dolara ulaştı. Son 12 aylık ihracat da yüzde 10,7 artarak 161,1 milyar dolara yükseldi.

İHRACAT RAKAMLARI REKORLAR KIRMAYA DEVAM EDİYOR

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Nisan ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 13 milyar 549 milyon dolara yükseldi. Böylece ilk 3 ayda olduğu gibi, Nisan ayında da aylık ihracat rekoru kırıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Nisan ayı ihracat rakamlarını Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde ısıtıcı, soğutucu, pişirici ve ankastre grubunda üretim yapan Simfer Fabrikası'nda açıkladı. TİM Başkanvekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu ve Simfer Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Usluoğlu'nun da katıldığı toplantıda konuşan Büyükekşi, "Yılın ilk 4 ayında ihracatımız yüzde 10,4 artışla 54,7 milyar dolara ulaştı. Son 12 aylık ihracatımız ise, bir önceki yıla göre yüzde 10,7 artarak 161,1 milyar dolar oldu" şeklinde konuştu.