TİKA Karadağ'da Karabuşko Polye Camii'ni yeniledi Karadağ'ın Tuzi Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Karabuşko Polye Camii'nin tadilat ve donanımı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından tamamlandı.

Karadağ'ın Tuzi Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Karabuşko Polye Camii'nin tadilat ve donanımı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından tamamlandı.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'ya 7 kilometre mesafedeki Karabuşko Polyo beldesinin nüfusunun tamamına yakını Boşnaklardan oluşuyor. Beldede yaşayanların katkısı ile 1990 yılında inşa edilen caminin ihtiyaç duyduğu tadilat, donanım ve yeni bir abdesthane yapımı, TİKA tarafından gerçekleştirildi. Proje kapsamında cami bünyesinde çocuklar için sunulacak dini eğitimlerde kullanılmak üzere tam donanımlı bir sınıf da kuruldu. Hayata geçirilen proje ile cami cemaatinin daha sağlıklı bir ortamda ibadet etmesine ve çocukların dini eğitim almasına imkan sağlandı.

Tadilatı ve donanımı tamamlanan Karabuşko Polye Camii, dünya genelinde yaşanan Covid-19 salgını sonrası alınan tedbirlere uyularak Karadağ İslam Birliği yetkililerine teslim edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA