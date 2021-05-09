TİKA Afganistan'daki 100 yetim çocuğa iftar yemeği verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TİKA Afganistan'daki 100 yetim çocuğa iftar yemeği verdi

TİKA Afganistan'daki 100 yetim çocuğa iftar yemeği verdi
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan ayında yetimlerin yanında yer almaya devam ediyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan ayında yetimlerin yanında yer almaya devam ediyor.

TİKA Kabil Ofisi, ramazan programları kapsamında Afganistan'ın Kapisa vilayetinde bulunan Mahmud Raki yetimhanesinde kalan 100 öğrenciye iftar yemeği verdi.

İftar programına Kapisa Valisi Abdul Latif Murad ve yetimhane yetkilileri katıldı.

Yetimhane yetkilileri, programın öğrenciler için bir farklılık oluşturduğunu ve yetimlerin çok mutlu olduklarını belirtti.

Afganistan ile Türkiye arasındaki dostluğa ve kadim ilişkilere değinen yetkililer, Türkiye devletine ve halkına şükranlarını iletti.

İftarda, Türkiye ile Afganistan halklarının hastalıklardan ve sıkıntılardan kurtulması için dua edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

Diyarbakır semalarında görülen ışıklar, Çin'in kontrolden çıkan roketi sanıldı! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Diyarbakır semalarında görülen ışıklar, Çin'in kontrolden çıkan roketi sanıldı! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Burak Sergen Serdar Ortaç Hakan Sabancı
Spor Ali Koç Gökhan Töre Burak Yılmaz Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kudüs İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TİKA Afganistan'daki 100 yetim çocuğa iftar yemeği verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 14:45:30. #1.14#

title