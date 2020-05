Ticaret yasalarının mimarı İsmail Yücel sahaya indi Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı iken 19 Mayıs'ta emekli olan İsmail Yücel, kurumsal danışmanlık şirketi kurarak iş dünyasına ilk adımı attı.

İsmail Yücel'in kurduğu yeni şirket, oda ve borsalar ile esnaf ve sanatkarlar odaları, birlikleri ve federasyonlarına ve bunların üst kuruluşlarına, belediyelere, mahalli idari birliklerine, belediyelere bağlı idarelere, sivil toplum kuruluşları ile yerli ve yabancı ticaret şirketlerine kuruluş amaçlarına kolay ulaşabilmeleri ve faaliyetlerini daha etkin ve verimli şekilde yürütebilmeleri amacıyla strateji, işletme, yönetim, ticaret hukuku, şirketler hukuku, finans, muhasebe, sosyal güvenlik ve bilgi teknolojileri konularında danışmanlık yapacak. Yeni Türk Ticaret Kanunu, Hal Kanunu, Perakende Ticaret Kanunu, Tüketicinin Korunması Kanunu ve Elektronik Ticaret Kanunu gibi ticareti düzenleyen önemli kanunların hazırlık süreci ile uygulama süreçlerini yöneten ve MERSİS, Hal Kayıt Sistemi ve PERBİS gibi ticaret sektörüne kolaylık sağlayan ve güven veren önemli bilgi sistemlerinin de fikri öncülüğünü yaparak uygulamaya alınması süreçlerini yöneten İsmail Yücel, şunları söyledi:

"Lonca Kurumsal Danışmanlık A.Ş ile güçlü ve donanımlı bir kurumsal kapasite oluşturuyoruz. Son altı yıldır İç Ticaret Genel Müdürü olarak görev yapan ve kısa süre önce emekli olan Adnan Yankın da aramıza katıldı. Şirketimizin ismini belirlerken temeli Ahilik kültürüne dayanan ve Osmanlı döneminde adalet, iyilik, vatanseverlik, mesleki yeterlilik ve yardımlaşma ilkeleriyle bünyesindeki meslek mensuplarının ekonomik, sosyal ve ahlaki yönden gelişmelerini sağlamak için çalışan Lonca teşkilatından ilham aldık. Lonca Kurumsal Danışmanlık A.Ş, oda ve borsalarımıza, esnaf ve sanatkar kuruluşlarımıza, belediyelerimize ve belediye şirketlerimize, ticaret şirketlerimize bir anlamda önleyici ve koruyucu hekimlik yapacağız, daha uzun ömürlü ve sağlıklı olabilmelerine katkı sağlayacağız. Bu çalışmalarımız, kurumsallaşma ve verimlilik kültürünün gelişmesine katkı sağlayacak ve kaynaklar çok daha verimli kullanılacak."

Sanayi ve Ticaret Bakanlığında Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı, İç Ticaret Genel Müdürü, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdür Vekili, Gümrük ve Ticaret Müsteşar Yardımcısı ve son olarak da Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapan İsmail Yücel, birlikte çalıştığı Bakanlar Ali Coşkun, Zafer Çağlayan, Nihat Ergün, Hayati Yazıcı, Bülent Tüfenkçi ve Ruhsar Pekcan ile son Başbakan Binali Yıldırım'ı ayrı ayrı ziyaret ederek veda etti.

"İş dünyasından her zaman sevgi ve destek gördüm"

Yücel, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken ile 365 oda borsa başkanı ve meclis başkanına ve 82 esnaf ve sanatkarlar odaları başkanına da birer yazılı veda mesajı gönderdi. İş dünyasına gönderdiği mesajda görevi süresinde gerçekleştirilen hizmetleri de hatırlatan Yücel, ülke ekonomisine ilişkin bazı tespit ve önerilerde bulundu. İsmail Yücel, iş dünyasına mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sizlerin desteğiyle Perakende Ticaret Kanunu, Elektronik Ticaret Kanunu ilk kez mevzuatımıza kazandırılmıştır. Yeni Türk Ticaret Kanunu, Hal Kanunu, Lisanslı Depoculuk Kanunu, Tüketicinin Korunması Kanunları günün ihtiyaçlarına göre kapsamlı bir şekilde yenilenmiştir. Yeni Türk Ticaret Kanunu devrim niteliğinde değişiklerle şirketlerimizin uluslararası alanda rakipleri ile eşit şartlarda rekabet edebilmesine imkan sağlamıştır. İlk kez elektronik ortamda hukuki işlem tesis edilebilmesi düzenlenmiş, şirketlerimiz için e-genel kurul ve e-yönetim kurulu uygulamaları dünya ölçeğinde bir ilk olarak gerçekleştirmiştir. MERSİS kamunun dört temel veri tabanından birisi olarak tasarlanarak uygulamaya alınmıştır. Hal Kayıt Sistemi 'tarladan sofraya ticarette güven' teması ve kayıt dışılıkla etkin mücadele edebilme hedefi ile tasarlanarak uygulamaya alınmıştır. Geleneksel ticaret alanlarımız olan pazar yerlerimiz ilk kez bir yönetmelikle düzenlenmiştir. İkinci el motorlu kara taşıtları ticareti ile taşınmaz ticareti alanları ilk kez yönetmeliklerle düzenlendi. PERBİS (Perakende Bilgi Sistemi) perakende ticarette düzeni sağlayacak, iş yeri açılış ve faaliyete geçiş işlemlerinde tek temas noktası olacak şekilde tasarlanmıştır. 'Depolara lisans, tarlalara bereket geliyor' teması ile lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsası sistemi uygulamaya alınmış ve devamında da büyük gelişim sağlanmıştır. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (TOBB, Oda ve Borsalar ile TESK, Meslek Federasyonları, Esnaf ve Sanatkar Odaları Birlikleri ve Meslek Odaları) faaliyetlerinin daha verimli yürütülmesi, kaynaklarının daha verimli kullanılması ve organ seçimlerinin daha güvenli ve adil gerçekleştirilmesine yönelik önemli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. 10 uncu ve 11'inci Beş Yıllık Kalkınma Planları Ticaret Hizmetleri Özel İhtisas Komisyonu Başkanı olarak görev yürüterek, son 10 yılda ticaret politikalarının oluşumuna katkı sağlanmıştır. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki demokrasi kurum ve kurallar bütünüdür. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarımız olan Oda ve Borsalarımız, demokrasimizin ve ekonomimizin en etkin kurumlarıdır. Oda ve borsalarımızın her biri kendi görev alanlarında ticareti ve sanayiyi geliştirerek ekonomimize ve demokrasimize çok daha fazla katkı sağlayabilirler. Türkiye için değer üreten oda ve borsalarımızın, esnaf ve sanatkarlar odalarımızın üyelerinin alın teriyle oluşan kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve faaliyet alanlarında oluşan sorunlara çözüm üretebilme kabiliyeti ülkemiz için son derece önemlidir. Esasen siyasetin temel amacı da, kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve sorunlara kalıcı çözümler üretilmesidir. Görevlerimi yürütürken iş dünyasından gördüğüm yakın ilgi, sevgi, saygı ve destek benim için büyük mutluluk ve zenginlik olmuştur. Her şey biter ancak biten her şey yeni bir başlangıca gebedir. Emeklilik benim için yeni bir başlangıçtır. Ülkemize ve sizlere söyleyecek daha çok sözüm olacaktır, sizlerle birlikte Milletimize hizmet etmeye devam edeceğim."

Yücel'den çalışma arkadaşlarına mesaj

Ticaret Bakanlığı çalışanlarına da bir veda mesajı gönderen İsmail Yücel şöyle konuştu:

"Kamu görevlerinizi yürütürken devletin dininin adalet olduğunu, Anayasa ve kanunlar önünde tüm vatandaşlarımızın eşit olduğunu ve devletimizin sahibinin aziz milletimiz olduğunu asla unutmayınız. Devlet memuru yemininize sadakatten ayrılmayınız ve Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine sadakatten asla vazgeçmeyiniz. Kamu hizmetlerinin taraftarlık ve yandaşlık duygularıyla görülmesi; Anayasamıza ve kanunlarımıza aykırı olduğu gibi devletimizin adalet duygusunu, milletimizin birlik ve beraberliğini de derinden sarsabilecek bir tehdit olarak görülmelidir. Her birimiz gelecek kuşaklarımızın emanetçileriyiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bir şahsın yaşadıkça memnun ve mutlu olabilmesi için lazım gelen şey, kendisi için değil kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır' sözünü kamu görevlerini yürütürken kendinize temel ilke edinmenizi dilerim. Allah'a şükürler olsun ki, kamu görevlerimizi yürütürken daima sevgi tohumları ektik. Ektiğimiz sevgi tohumlarının milletimize daha kaliteli hizmet, devletimize daha fazla saygı olarak geri dönüyor olduğunu görüyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Her şey biter ancak biten her şey yeni bir başlangıca gebedir. Emeklilik benim için yeni bir başlangıçtır. Ülkemize ve sizlere söyleyecek daha çok sözüm olacaktır." - ANKARA

