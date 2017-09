Ticaret Borsası Başkanı Ünlü, "Pastırma ve Sucuk Fiyatlarında Değişiklik Olacağını Düşünmüyorum"

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Ünlü geçtiğimiz Kurban Bayramı'nı değerlendirerek, "Vatandaşlar dışarı gittiğinden dolayı vakıflara yapılan bağışlarda artma görüyorum" ifadelerini kullandı.



Kayseri'de Kurban Bayramı'nın güzel geçtiğini vurgulayan Ünlü, "Bayram güzel geçti. Yalnız yaz mevsimine gelmesi ve Kayseri'de büyük çoğunluk tatilin de uzun olmasından dolayı şehir dışına gidiyor. Vatandaşlar dışarı gittiğinden dolayı vakıflara yapılan bağışlarda artma görüyorum. Bir aile de 3 kurban varsa bir tanesini kesiyor, diğerlerini vakıflara veriyor. Kurbanda yeteri kadar hayvan vardı, artan büyükbaş da küçükbaş hayvan da var" dedi. İç Anadolu insanının Kurban Bayramı'nda pastırma ve sucuk yapma alışkanlığının olduğunu ancak pastırma ve sucuk satışlarının İç Anadolu dışına devam ettiğini dile getiren Ünlü, Eylül ayında bir durgunluk yaşanacağını ifade etti. Ünlü, "Şimdi herkesin evinde et var, Kayseri'de ve çevresinde 15-20 gün et satışında düşüş olur ama günden güne çoğalır. Hava sıcak olduğu için pek fazla pastırma yapılmaz. Sucuk yapılıyor. Kurban Bayramı'ndan önce uyardım 'Hava sıcak, sucuk yapmayın' diye. Ters tepki de aldım güya sucuk satıcısı olduğum için kendim satacağım gibisinden. Hayır öyle değil. Etin 1-2 gün buzdolabında beklemesi gerekiyor. Tahmin etmiyorum herkesin 30-40 kilo et alan durumda değil. O yüzden et sıcak olur, üst üste gelir, makinede de ezilince bozulmuş oluyor. Sucuk yapıldı ama her sene gibi yapıldığını zannetmiyorum. Orta Anadolu'da Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir bu civarlarda sucuk yapma alışkanlığı var. Buralarda satış durur ama İç Anadolu'yu geçersek sucuk yapma olayı yok. Okul açılmasıyla birlikte pastırma ve sucuk satışlarımız artar. Şimdi pastırmayı gurbetçiler ve dışarıdan gelen misafirler alıyor. Ağırlık gurbetçiler olduğu için çoğu gitti. İster istemez pastırma satışı düşer, bu her sene böyledir. Eylül ayında pastırma ve sucukta bir durgunluk yaşayacağız" şeklinde konuştu.



Pastırma ve sucuk fiyatlarında değişiklik olacağını düşünmediğini sözlerine ekleyen Ünlü, "Pastırma ve sucukta et fiyatları bu fiyatta kalırsa böyle gider. Pek yükseleceğini zannetmiyorum ama zaman içerisinde biraz düşebilir" diye konuştu.



7 Ekim'de yapılacak olan Borsa seçimlerinde yönetim olarak tekrar aday olduklarını kaydeden Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Ünlü, "Ekimin 7'sinde günü aldık, Ticaret Borsası olarak seçimimiz var. Ben mevcut ekibimle beraber tekrar yönetime adayım. Şuandaki ekibimizle devam etmeyi istiyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ