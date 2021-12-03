Ticaret Bakanlığı'na 3 yeni atama kararı

Ticaret Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilişkin atama kararları ve Tarım ve Orman Bakanlığı'na ilişkin görevden alma kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

TİCARET BAKANLIĞI'NA 3 ATAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre; Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Genel Müdür Yardımcısı Avni Dilber getirildi. Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan İç Ticaret Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Genel Müdür Yardımcısı Adem Başar atandı. Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Suavi Önal getirildi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NDA BİR ATAMA

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bulunan Batman İl Müftülüğü'ne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Nihat Kök atandı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDA BİR GÖREVDEN ALMA

Tarım ve Orman Bakanlığı Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Okan Yılmaz, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince görevden alındı.

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