Ticaret Bakanlığı elektronik ticaretle ilgili yeni düzenleme için harekete geçti! İmalatçılar müşteri temsilcisi atayacak

Ticaret Bakanlığı'nın görüşe açtığı elektronik ticaretle ilgili yeni düzenleme taslağına göre imalatçılar da uzaktan satış için müşteri temsilcisi atayacak. Kargoların üzerinde de bu temsilcinin bilgileri yer alacak. Alışveriş siteleri, ürünlerin güvenli ya da teknik düzenlemelere uygunluğunu kontrol etmek zorunda olmayacak.

Ticaret Bakanlığı, internet ve telefon hatları üzerinden satılan tüm ürünleri kapsayacak yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

MÜŞTERİ TEMSİLCİ BİLGİSİ KARGO ÜZERİNDE YER ALACAK

Milliyet gazetesinin haberine göre, uzaktan satış yapan üreticiler bir müşteri temsilcisi atayacak. Ürünün üzerinde, ambalajında ve kargolarda temsilcinin ismi, unvanı, açık adresi ve iletişim bilgileri yer alacak.

ALIŞVERİŞ SİTELERİ ÜRÜN GÜVENLİĞİNDEN SORUMLU OLMAYACAK

Taslakta elektronik ticaret sitelerinin sorumluluk alanlarıyla ilgili de dikkat çeken bir madde var. İnternetten satış yapan kuruluşlar platformlarında satılan ürünlerin güvenli ya da teknik düzenlemelere uygun olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmayacak. Ancak bu kuruluşlar uygunsuz bir ürün tespit ederlerse kendileri satıştan kaldırabilecekler.

Düzenlemeyle göre Türkiye'deki adreslere sevkiyat yapan yerli yabancı tüm firmalardan, Türkiye'de yerleşik bir hizmet sağlayıcısı açmaları istenecek.

DENETİM KURULUŞU UYGUNSUZ ÜRÜNÜ SATIŞTAN KALDIRTABİLECEK

Uzaktan alışverişte satılan ürünleri yetkili denetim kuruluşları kontrol edecek. Piyasa denetim kuruluşları müşteri gibi alışveriş yapıp ya da numune alıp bu ürünleri kontrol edebilecek. Sakıncalı ürün satıştan kaldırılmazsa, denetim kuruluşları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na başvurup satışı engelleyebilecek.

Ticaret Bakanlığı taslağı görüşe açıldı son şekli verildikten sonra yasal süreç için adım atılacak.