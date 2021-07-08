Ticaret Bakanlığı, Antalya Serbest Bölgesi'ndeki bazı taşınmazları kullanıma sunmak için ilana çıktı
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Ticaret Bakanlığı, Antalya Serbest Bölgesi'ndeki bazı taşınmazları kullanıma sunmak için ilana çıktı

Ticaret Bakanlığı, Antalya Serbest Bölgesi'ndeki bazı taşınmazları kullanıma sunmak için ilana çıktı
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, tasarrufunda bulunan Antalya Serbest Bölgesi'ndeki bazı taşınmazların faaliyet ruhsatı süresince kullanıma verilmesine yönelik teklif toplama ilanına çıktı.

Ticaret Bakanlığı, tasarrufunda bulunan Antalya Serbest Bölgesi'ndeki bazı taşınmazların faaliyet ruhsatı süresince kullanıma verilmesine yönelik teklif toplama ilanına çıktı.

Bakanlığın ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi Antalya Serbest Bölgesi'nde Ticaret Bakanlığı tasarrufunda bulunan üstyapılar, verilecek ruhsat süresine bağlı olarak kullandırılacak. Bu amaçla bölgede faaliyet göstermek isteyen yatırımcılardan dolar bazında teklif alınacak.

Başvuru için gerekli bilgiler, Antalya Serbest Bölge Müdürlüğünden temin edilebilecek. Başvurular, dolar bazında kapalı zarf içindeki fiyat teklifi ve gerekli belgelerle Antalya Serbest Bölge Müdürlüğüne yapılacak.

Söz konusu üstyapılar için gerçekleştirilecek başvurulara ilişkin bilgiler Antalya Serbest Bölge Müdürlüğünden temin edilebilecek.

Yatırımcılar bugünden itibaren 30 gün içinde teklif verebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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Ticaret Bakanlığı, Antalya Serbest Bölgesi'ndeki bazı taşınmazları kullanıma sunmak için ilana çıktı - Haberler Ekonomi
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