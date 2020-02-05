Ticaret Bakan Yardımcısı Batur: "Küresel büyüme ve ticarette toparlanma bekleniyor"

05.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:16

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur, "2020'de yıllık büyüme IMF'ye göre yüzde 2,9'dan yüzde 3,3'e, küresel ticaret büyümesi ise DTÖ'ye göre yüzde 1,2'den yüzde 2,7'ye çıkacak. Hem ekonomik büyüme hem de ticarette ılımlı bir artış ve toparlanma bekleniyor." dedi.

Dünya Bankası, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi iş birliğiyle İstanbul'da düzenlenen Ticaret ve Küresel Değer Zincirleri Konferansı kapsamında "Ticaret ve Küresel Değer Zincirlerindeki Türkiye'nin Politikaları" başlıklı bir oturum düzenlendi.

Oturumda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Batur, 2019'un uluslararası ticaret ve küresel ekonomi açısından çok zor geçtiğini ifade ederek, 2010-2018 arasında yıllık küresel büyüme ortalamasının yüzde 3,8 olduğunu ancak geçen yıl IMF'ye göre küresel büyümenin yüzde 2,9 olduğunu söyledi.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) verilerine göre, 2010-2018'de reel küresel ticaret büyümesinin yıllık ortalama yüzde 4,2 olduğunu belirten Batur, bu rakamın 2019'da yüzde 1,2'ye kadar gerilediğini aktardı.

Batur, "2020'de yıllık büyüme IMF'ye göre yüzde 2,9'dan yüzde 3,3'e, küresel ticaret büyümesi ise DTÖ'ye göre yüzde 1,2'den yüzde 2,7'ye çıkacak. Hem ekonomik büyüme hem de ticarette ılımlı bir artış ve toparlanma bekleniyor. Bu rakamlar halen küresel finans krizinin oldukça gerisinde ancak toparlanma beklentisi olumlu gelişme." diye konuştu.

Küresel anlamda verimlilikte bir yavaşlama yaşandığını dile getiren Batur, yaptırımlar, sıcak çatışmalar ve korumacılık gibi konular nedeniyle küresel ticaretin istenildiği gibi artmadığını söyledi.

"Uluslararası ticaret kurallarına uygun olarak politikalarımızı revize ediyoruz"

Gonca Işık Yılmaz Batur, son 30 yılda küresel değer zincirlerinde ciddi değişimler yaşandığını ifade ederek, şirketlerin, üretimde ihtiyaç duyduğu ham madde, ara malı, işçilik ve tasarım gibi hemen hemen tüm unsurları dünyanın neresinde olursa olsun en uygun fiyata alabildiği yerlerden temin ettiğini anlattı.

Uluslararası ticarette yaşanan daralmaya rağmen uluslararası zincirlerin ağırlığının her geçen gün arttığını vurgulayan Batur, halihazırda küresel ticaretin yarısının değer zincirleri yoluyla yapıldığını söyledi.

Batur, uluslararası ticaret kurallarına uygun olarak politikalarını revize ettiklerini, taraflı iş birliklerinin artırılması, ülkedeki yatırımların güçlendirilmesi ve aşırı korumacılığın önlenmesi konusunda çalıştıklarını anlattı.

Küresel değer zincirlerinin verimlilik ve ticaret artışına sağladığı katkılara değinen Batur, Ticaret Bakanlığı olarak zincirin bazı halkalarında firmalara katkı sunmak için belirli destekler sağladıklarını anlattı.

Türkiye'nin küresel değer zincirlerine katılımını artırmayı amaçladıklarını kaydeden Batur, "Bunu da yaparken tek yönlü değil, hem arz hem talep yönlü olmasını hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: AA