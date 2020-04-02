THY uçuşlarını 1 Mayıs'a kadar durdurdu THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında daha önce 17 Nisan tarihine kadar durdurulan yurt dışı ve yurt içi tarifeli seferlerimiz, yeni bir karar ile 1 Mayıs tarihine kadar durdurulmuştur" açıklamasında bulundu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında daha önce 17 Nisan tarihine kadar durdurulan yurt dışı ve yurt içi tarifeli seferlerimiz, yeni bir karar ile 1 Mayıs tarihine kadar durdurulmuştur" açıklamasında bulundu. Kaynak: Dunya.com