THY uçuşlarını 1 Mayıs'a kadar durdurdu
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında daha önce 17 Nisan tarihine kadar durdurulan yurt dışı ve yurt içi tarifeli seferlerimiz, yeni bir karar ile 1 Mayıs tarihine kadar durdurulmuştur" açıklamasında bulundu.
02.04.2020 00:37 | Son Güncelleme: 02.04.2020 00:37
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında daha önce 17 Nisan tarihine kadar durdurulan yurt dışı ve yurt içi tarifeli seferlerimiz, yeni bir karar ile 1 Mayıs tarihine kadar durdurulmuştur" açıklamasında bulundu.
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Kaynak: Dunya.com