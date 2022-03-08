THY OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE 10 MART'TA BAZI SEFERLERİ İPTAL ETTİ - Haberler

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THY OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE 10 MART'TA BAZI SEFERLERİ İPTAL ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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THY OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE 10 MART'TA BAZI SEFERLERİ İPTAL ETTİ

TÜRK Hava Yolları (THY), İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Mart'ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı seferlerini iptal etti.

İSTANBUL (DHA) - TÜRK Hava Yolları (THY), İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Mart'ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı seferlerini iptal etti.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "10 Mart tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı, varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız, uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız ve çağrı merkezimiz üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler" ifadelerine yer verildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türk Hava Yolları, Sabiha Gökçen, İstanbul, Mart, Güncel, Haberler

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