THY Avrupa Ligi'nin en üretken oyuncusu Fenerbahçe'den de Colo - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

THY Avrupa Ligi'nin en üretken oyuncusu Fenerbahçe'den de Colo

AA / Fatih Erel - Haberler | Spor
THY Avrupa Ligi'nin en üretken oyuncusu Fenerbahçe'den de Colo

THY Avrupa Ligi'nin şimdiye kadarki en üretken çok yönlü oyuncusu, Fenerbahçe Beko'dan Nando de Colo oldu.

THY Avrupa Ligi'nin şimdiye kadarki en üretken çok yönlü oyuncusu, Fenerbahçe Beko'dan Nando de Colo oldu.

De Colo, THY Avrupa Ligi'nin Performans Verimlilik Puanı (PIR/Performans Endeksi Reytingi) rekorunu kırarak, organizasyonun en üretken çok yönlü oyuncusu unvanının yeni sahibi olmayı başardı.

Sarı-lacivertli ekibin evinde AS Monaco'yu 96-86 mağlup ettiği karşılaşmada de Colo, 14 puanlık PIR ile Avrupa Ligi kariyerindeki toplamda 4.184 PIR puanına ulaştı.

Fransız oyuncu, eski basketbolcu Vassilis Spanoulis'i geçerek tüm zamanların PIR sıralamasında ilk sırayı aldı. Spanoulis, kariyerinde 4.183 PIR puanına sahipti.

İrfan Can Kahveci'ye verilen ceza neden çıldırttı? İşte Galatasaray taraftarını isyan ettiren sebep

İrfan Can Kahveci'ye verilen ceza neden çıldırttı? İşte Galatasaray taraftarını isyan ettiren sebep

 PFDK, Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye 2 maç men cezası verdi

PFDK, Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye 2 maç men cezası verdi

 Son Dakika: PFDK, Göztepe maçında yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza verdi

Son Dakika: PFDK, Göztepe maçında yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza verdi

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title