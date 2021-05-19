Thodex soruşturmasında Rana Azap'ın hakimlik sorgusu ortaya çıktı
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Thodex soruşturmasında Rana Azap'ın hakimlik sorgusu ortaya çıktı

Thodex soruşturmasında Rana Azap'ın hakimlik sorgusu ortaya çıktı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

THODEX soruşturmasında adli kontrolle serbest bırakılan Rana Azap'ın (27) hakimlik sorgusu da ortaya çıktı.

THODEX soruşturmasında adli kontrolle serbest bırakılan Rana Azap'ın (27) hakimlik sorgusu da ortaya çıktı. Karantina süresi bittikten sonra savcılığa geldiğini belirten Azap, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirtti. Azap sorgusunda "Faruk Bey bana ortak gruptan 'Her şey düzelecek' dedi. Haberlerde yurt dışına çıktığı söylentilerinden sonra gruptaki herkesle bir açıklama yapması için baskı yaptık. Bu baskı sonunca web sitesindeki yazısını bizimle paylaştı" dedi. 

TARAFIMA YÜKLENEN SUÇLARLA ALAKAM YOKTUR

Şüpheli Rana Azap emniyet ve savcılıktaki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek "Belirtilen suçlarla ilgili herhangi bir bağım yoktur. Ben karantinadaydım, karantina sürem bittikten sonra hakkımda çıkan haberlerden dolayı savcılığa geldim. Tarafıma yüklenen suçlarla alakam yoktur. Benim hesap hareketim olmamıştır, 50 bin lira hesap hareketi nişanlımla ilgilidir. Kendisinin dogecoin almak istemesi nedeniyle benim hesabıma yolladı paradır. Zaten ben de sistemden 50 bin lirayı çekemedim. Bunu şirkete ilettim. Ben cumartesi gününden itibaren paramı ne zaman çekebileceğimi sordum, bana 'Sistemde sıkıntı var, düzelecek' dediler" dediği öğrenildi. 

FARUK BEY BANA HER ŞEY DÜZELECEK DEDİ

Onur Can Gündüz'e, Serap Özer'e durumu mesaj attığını kaydeden şüpheli Azap, "Faruk Bey bana ortak gruptan 'Her şey düzelecek' dedi. Haberlerde yurt dışına çıktığı söylentilerinden sonra gruptaki herkesle bir açıklama yapması için baskı yaptık. Bu baskı sonunca web sitesindeki yazısını bizimle paylaştı. Ben şirkette muhasebe personeli olarak işe alındım. Personellerin yemek kart yüklemelerini, personellerin emeklilik işlemlerini, faturaların toplanmasını yapıp ay sonunda mali müşavire veriyordum. Ben Serap Hanım'la çalışıyordum, muhasebe departmanında 5 kişiydik" ifadelerini kullandı. Şüpheli Rana Azap, karantinada olduğunu yineleyerek suçlamaları kabul etmediğini vurguladı. Hakimlik, Azap'ın yurt dışına çıkmamak ve imza şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmasına karar vermişti. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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