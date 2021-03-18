The ONE Awards'tan Daikin'e hem ısıtma hem soğutma dallarında birincilik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

The ONE Awards'tan Daikin'e hem ısıtma hem soğutma dallarında birincilik

18.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:12
The ONE Awards'tan Daikin'e hem ısıtma hem soğutma dallarında birincilik

İklimlendirme sektörü markası Daikin, "yılın itibarlısının" seçildiği The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde hem ısıtma hem de soğutma kategorisinde birincilik kazandı.

İklimlendirme sektörü markası Daikin, "yılın itibarlısının" seçildiği The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde hem ısıtma hem de soğutma kategorisinde birincilik kazandı.

Daikin açıklamasına göre, marka, Marketing Türkiye ve pazar araştırmaları şirketi Akademetre iş birliğiyle gerçekleştirilen "İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü" araştırmasının baz alınarak düzenlendiği The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde hem ısıtma hem de soğutma kategorisinde birincilik ödülü aldı.

Bu yıl 7'nci kez yapılan ve 50'ye yakın kategoride gerçekleştirilen "İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü"nde önce Akademetre tarafından saha araştırması yapılarak ilk 3'e kalan markalar belirlendi.

12 ilde 1.200 kişiyle gerçekleştirilen görüşmeler sonucu sektörlerinde yıl içinde itibarını en çok artıran markaların belirlendiği ve markalarla birlikte bu başarıya ortak olan paydaşlarının ödüllendirildiği ölçümlemede Daikin, hem ısıtma hem de soğutma kategorilerinde ilk sıranın sahibi oldu.

"Daikin olarak daha birçok başarıya imza atacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, pandemi nedeniyle tüm dünyanın zor zamanlar geçirdiğini belirterek, "Bu ödül ile bir kez daha ekip çalışması ile aşılamayacak bir zorluk olmadığını görmüş olduk. Topluma ve çevreye değer katmak için 2025 yılına kadar aynı kararlılık ile yolumuza devam edecek ve Daikin olarak daha birçok başarıya imza atacağız." ifadelerini kullandı.

Daikin Türkiye Pazarlama bölümü Genel Müdür Yardımcısı Vedat Yazar da böylesi zor bir yılda kurumsal itibarı artırmanın hem çok daha zor hem çok daha kıymetli olduğunu vurgulayarak, "2011 yılından bu yana yaklaşık 10 yıldır iklimlendirme sektöründe birçok çalışmalar yapıyoruz. Topluma, çevreye verdiğimiz değerler ile yaptığımız bu çalışmaların sonucunu almak gurur verici." değerlendirmesinde bulundu.

Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen ise şunları kaydetti:

"Bu yıl The ONE Awards kazananlarının pazarlama iletişimi tarihinde özel bir yeri olacak. Diğer endekslerden farklı olarak The ONE Awards, başarıda emeği geçen herkesi ödüllendiriyor. 'Başarı bir takım çalışmasıdır' diyen The ONE Awards, halk jürisinin seçimini ortaya koyuyor. The ONE Awards; genel bir başarıyı değil, yıl içinde yapılan çalışmaları değerlendirdiği için çok kıymetli. Bu yarışmayı marka ve marka yönetimlerinin yıl sonu karnesi gibi düşünmek gerekir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Birol Güven Demet Akbağ Nükhet Duru Uraz Kaygılaroğlu
Spor Metin Oktay Hakan Özmert Bülent Uygun Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Hdp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: The ONE Awards'tan Daikin'e hem ısıtma hem soğutma dallarında birincilik - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 14:13:55. #1.14#
title