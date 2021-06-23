The New York Times, Kaşıkçı'yı öldüren ekipten 4 kişinin ABD'de eğitim aldığını öne sürdü

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda 2018'de gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldüren Suudi infaz ekibinden 4 kişinin bir önceki yıl ABD'de eğitim aldığı öne sürüldü.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda 2018'de gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldüren Suudi infaz ekibinden 4 kişinin bir önceki yıl ABD'de eğitim aldığı öne sürüldü.

The New York Times (NYT) gazetesinde yer alan haberde, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanan bir sözleşme kapsamında, Ekim 2018'de Kaşıkçı'yı İstanbul'da öldüren ekipten dört kişinin, ABD'de askeri eğitim aldığı iddia edildi.

Eğitimin, özel sermaye şirketi Cerberus Capital Management'a ait merkezi Arkansas'ta bulunan güvenlik firması Tier 1 Group tarafından verildiği belirtilen haberde, Tier 1 Group'tan yapılan açıklamada, "nişancılık" ve "bir saldırıya karşı koyma"yı içeren eğitimin savunma amaçlı olduğu ve Suudi liderleri daha iyi korumayı amaçladığının belirtildiği ifade edildi.

Haberde eğitimi bilen bir kişinin, eğitimde gözetim ve yakın muharebe çalışmalarının da yer aldığını söylediği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığının başlangıçta, Obama yönetimi sırasında Suudi Kraliyet Muhafızlarının eğitimi için Tier 1 Group'a lisans verdiği ifade edilen haberde eğitimin, en azından eski Başkan Donald Trump'ın görev süresinin ilk yılı 2017'de de devam ettiği aktarıldı.

Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girmiş, buradan bir daha çıkamamıştı.

Suudi hükümeti, Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında kaybolmasını önce inkar etmiş, uluslararası tepkilerin artması karşısında ise daha sonra bunu itiraf ederek üst yönetimin bilgisi dışında gerçekleşmiş "serseri bir operasyon" olduğunu savunmuştu.

Birleşmiş Milletler tarafından Haziran 2019'da yayımlanan raporda ise "Kaşıkçı'nın öldürülmesi, Suudi Arabistan devletinin sorumlu olduğu yargısız bir infazdır." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün Şubat 2021'de yayımlanan raporunda da "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Türkiye'nin İstanbul kentinde yakalanması ya da öldürülmesine yönelik operasyonu onayladığı sonucuna ulaştık." ifadesine yer verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz