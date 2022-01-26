ANTALYA (AA) - Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya'da düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu 1. Ayak mücadelesi sona erdi.

Belek'te bulunan Antalya Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen Türkiye Golf Turu'nun 1. Ayak mücadelesinde İstanbul Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Regnum Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, National BGK, Bodrum Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü ve Antalya Bahçeşehir Koleji'nden 9'u kadın toplamda 21 sporcu mücadele etti.

Sporcular 3 gün boyunca toplam 24 çukurda sıralamaya girebilmek için yarıştı.

Turnuvada erkekler kategorisinde Kemer Golf Kulübü'nden Can Gürdenli 222 (+6) gross skorla birinci, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü'nden Berk Çelik 226 (+10) gross skorla ikinci, Sueno Golf Kulübü'nden İbrahim Tarık Aslan 227 (+11) gross skorla üçüncü oldu.

Kadınlar kategorisinde ise Kemer Golf Kulübü'nden Sude Bay 232 (+16) gross skorla birinci olarak tamamladı. National BGK'dan Petek Peker ile Ataşehir Golf Kulübü'nden Deniz Sapmaz 238 (+22) gross skorla ikinciliği paylaştı.

Turnuvanın 2. Ayak mücadelesi 2-4 Şubat tarihinde yapılacak.