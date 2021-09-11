TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, yeni hoca için Almanya'ya gidiyor - Haberler Spor
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TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, yeni hoca için Almanya'ya gidiyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Şenol Güneş'ten sonra kalan 4 maç için 'yabancı hoca' formülü TFF'de ağır basıyor. Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Almanya'ya çıkarma yapacak. Öncelik Joachim Löw. Bazı teknik adamlarla da görüşme gerçekleştirecek.

Spor Arena'nın haberine göre; Yabancı hoca getirmeyi düşünen TFF'de Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'a bu konuda önemli görev verildi. Altıntop, önümüzdeki günlerde Almanya'ya gidecek. Joachim Löw ve bazı yabancı teknik adamlarla görüşecek.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, yeni hoca için Almanya'ya gidiyor

1 AY SÜRE VAR

İlk maçın 8 Ekim'de oynanacak olmasını göz önünde bulunduran TFF yönetimi, 1 aylık süreyi kullanarak yabancı bir teknik adamla anlaşmanın planlarını yapıyor.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, yeni hoca için Almanya'ya gidiyor

Ay-Yıldızlılar,2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ile 8 Ekim'de karşılaşacak.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, yeni hoca için Almanya'ya gidiyor
Haberler.com - Spor Haberleri
Yorumlar (3)
Kadir Buyuk:YAZIKLAR OLSUN EĞER 80 MİLYON ÜLKEDEN BİTANE TEKNİK ADAM BULAMIYORSANIZ KAPATIN MİLLİ TAKIMI.BİZDEN BİR CACIK OLMAZ ELİN GAVURUNA BENİM VERGİLERİMLE VERECEĞİNİZ MİLYONLAR HARAM ZIKKIM OLSUN SİZE SİZİN GİBİ YÖNETİCİLERE..
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Eren İsmail:Yok teknik adam Türkiye'de iyi olsalar Avrupa'da çalışırlar. Bu arada verginle dediğin para senin verdiğin 3 kuruş vergiyle ödenmiyor antrenörlerin maaşı. Başarı için yabancı şart torpil devri bitmeli ha bizim antrenorler nezaman gidip oralarda kendini gelistirirse ozaman evvallah. Kim olacak türk antrenör Samet Vural hoca falanmi??????
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Halit Dursun:hani bu görevini birakmamismiydi tff de ??? ne bicim sacma sapan isler dönüyor yine tff de ??
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Haber: TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, yeni hoca için Almanya'ya gidiyor - Haberler Spor
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