TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, yeni hoca için Almanya'ya gidiyor

Spor Arena'nın haberine göre; Yabancı hoca getirmeyi düşünen TFF'de Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'a bu konuda önemli görev verildi. Altıntop, önümüzdeki günlerde Almanya'ya gidecek. Joachim Löw ve bazı yabancı teknik adamlarla görüşecek.

1 AY SÜRE VAR

İlk maçın 8 Ekim'de oynanacak olmasını göz önünde bulunduran TFF yönetimi, 1 aylık süreyi kullanarak yabancı bir teknik adamla anlaşmanın planlarını yapıyor.

Ay-Yıldızlılar,2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ile 8 Ekim'de karşılaşacak.

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