TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, yeni hoca için Almanya'ya gidiyor
Şenol Güneş'ten sonra kalan 4 maç için 'yabancı hoca' formülü TFF'de ağır basıyor. Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Almanya'ya çıkarma yapacak. Öncelik Joachim Löw. Bazı teknik adamlarla da görüşme gerçekleştirecek.
Spor Arena'nın haberine göre; Yabancı hoca getirmeyi düşünen TFF'de Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'a bu konuda önemli görev verildi. Altıntop, önümüzdeki günlerde Almanya'ya gidecek. Joachim Löw ve bazı yabancı teknik adamlarla görüşecek.
1 AY SÜRE VAR
İlk maçın 8 Ekim'de oynanacak olmasını göz önünde bulunduran TFF yönetimi, 1 aylık süreyi kullanarak yabancı bir teknik adamla anlaşmanın planlarını yapıyor.
Ay-Yıldızlılar,2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ile 8 Ekim'de karşılaşacak.
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