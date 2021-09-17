TFF yöneticisi Hamit Altıntop'un kardeşi Halil Altıntop, Milli Takım antrenörü oluyor - Haberler Spor
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TFF yöneticisi Hamit Altıntop'un kardeşi Halil Altıntop, Milli Takım antrenörü oluyor

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TFF yöneticisi Hamit Altıntop'un kardeşi Halil Altıntop, Milli Takım antrenörü oluyor

A Milli Takımımız'da Şenol Güneş'in ardından koltuğa geçmesi beklenen isim Stefan Kuntz. Alman hocanın yanına Türk bir yardımcı antrenör aranıyor. Kuntz'un, Milli Takım sorumlusu Hamit Altınto'un B.Münih U17 takımında görev yapan kardeşi Halil Altıntop'u yanına istediği iddia edildi.

Milli Takımımız'da teknik ekipte büyük revizyon yaşanacak. Şenol Güneş'le yolların ayrılmasıyla teknik ekipte de değişiklik yapılıyor. Milli Takım'ın başına geçmesi beklenen 58 yaşındaki Alman hoca Stefan Kuntz'a yardımcılık yapacak bir Türk antrenör aranıyor. Ajansspor'un haberine göre bu isim Halil Altıntop.

TFF yöneticisi Hamit Altontop'un kardeşi Halil Altıntop, Milli Takım antrenörü oluyor

BAYERN MÜHİH'TE ÇALIŞIYOR

Milli Takım sorumlusu Hamit Altıntop gibi parlak bir futbolculuk kariyeri olan Halil Altıntop, Bayern Münih U17 takıında görev yapıyor. Kuntz'un, Halil ismini istediği belirtildi.

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Yorumlar (2)
Şehmus Galaycı:Bunlar mı kurtaracak takımı:)
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Edip Sevük:Eşin dostun ne varsa hepsini yerleştir. Bizim ülke bu durumları kaldırır
Cevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır
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Haber: TFF yöneticisi Hamit Altıntop'un kardeşi Halil Altıntop, Milli Takım antrenörü oluyor - Haberler Spor
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