TFF yöneticisi Hamit Altıntop'un kardeşi Halil Altıntop, Milli Takım antrenörü oluyor

Milli Takımımız'da teknik ekipte büyük revizyon yaşanacak. Şenol Güneş'le yolların ayrılmasıyla teknik ekipte de değişiklik yapılıyor. Milli Takım'ın başına geçmesi beklenen 58 yaşındaki Alman hoca Stefan Kuntz'a yardımcılık yapacak bir Türk antrenör aranıyor. Ajansspor'un haberine göre bu isim Halil Altıntop.

BAYERN MÜHİH'TE ÇALIŞIYOR

Milli Takım sorumlusu Hamit Altıntop gibi parlak bir futbolculuk kariyeri olan Halil Altıntop, Bayern Münih U17 takıında görev yapıyor. Kuntz'un, Halil ismini istediği belirtildi.

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