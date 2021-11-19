TFF Tahkim Kurulu, Kwabena Owusu'nun 2 maçlık cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Mke Ankaragücü oyuncusu Kwabena Owusu'ya verdiği cezayı onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, sosyal medya hesabından rakip takım oyuncusuna yönelik hakareti nedeniyle Owusu'ya PFDK tarafından verilen 2 maç men ve 13 bin lira para cezasını oy birliğiyle onadığı bildirildi.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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