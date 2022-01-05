TFF Süper Kupa'yı kim kazandı? 5 Ocak Çarşamba Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor Turkcell Süper kupayı hangi takım kazandı, maç kaç kaç bitti?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş - Antalyaspor Süper kupa maçını kim kazandı? TFF Süper Kupa'yı kim kazandı? 5 Ocak Çarşamba Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor Turkcell Süper kupayı kim kazandı, maç kaç kaç bitti? Süper kupa maçı kaç kaç? Süper kupayı kim aldı? Hangi takım kazandı? Süper kupayı kazanan doğrudan Avrupa ligine mi gidiyor? Süper kupayı Beşiktaş mı Antalyaspor mu kazandı?

TFF SÜPER KUPAYI KİM KAZANDI?

Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanan Süper Kupa final maçının 90 dakikası 1-1 bitti. Maç şuan uzatmalara gitti. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa penaltılara gidecek. Henüz kazanan belli olmadı.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR SÜPER KUPA FİNAL MAÇI KAÇ KAÇ?

Maç 1-1 eşitlikle devam ediyor. Maç uzatmalara gitti. Henüz maç tamamlanmadı. Maçta atılan goller şu şekilde:

Beşiktaş'ın golleri:

33. dakika : Atiba Hutchinson

Antalyaspor'un golleri:

74. dakika : Atiba Hutchinson (k.k.)

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI HAKEMLERİ KİM?

Halil Umut Meler

Süleyman Özay

Candaş Elbil

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR İLK 11

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan Yılmaz, Atiba, Josef, Pjanic, Kenan Karaman, Larin, Batshuayi

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Güray Vural, Poli, Ghacha, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Milosevic, Crivelli

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