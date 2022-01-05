TFF Süper Kupa'yı kim kazandı? 5 Ocak Çarşamba Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor Turkcell Süper kupayı hangi takım kazandı, maç kaç kaç bitti?
Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor Süper Kupa mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Maçın 90 dakikası 1-1 sonuçlandı. İzleyiciler, TFF Süper Kupa'yı kim kazandı? 5 Ocak Çarşamba Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor Turkcell Süper kupayı kim kazandı, maç kaç kaç bitti? merak etti. Peki, Beşiktaş - Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş - Antalyaspor maçın gollerini kim attı? İşte bilgiler...
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş - Antalyaspor Süper kupa maçını kim kazandı? TFF Süper Kupa'yı kim kazandı? 5 Ocak Çarşamba Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor Turkcell Süper kupayı kim kazandı, maç kaç kaç bitti? Süper kupa maçı kaç kaç? Süper kupayı kim aldı? Hangi takım kazandı? Süper kupayı kazanan doğrudan Avrupa ligine mi gidiyor? Süper kupayı Beşiktaş mı Antalyaspor mu kazandı?
Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanan Süper Kupa final maçının 90 dakikası 1-1 bitti. Maç şuan uzatmalara gitti. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa penaltılara gidecek. Henüz kazanan belli olmadı.
Maç 1-1 eşitlikle devam ediyor. Maç uzatmalara gitti. Henüz maç tamamlanmadı. Maçta atılan goller şu şekilde:
Beşiktaş'ın golleri:
- 33. dakika : Atiba Hutchinson
Antalyaspor'un golleri:
- 74. dakika : Atiba Hutchinson (k.k.)
- Halil Umut Meler
- Süleyman Özay
- Candaş Elbil
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan Yılmaz, Atiba, Josef, Pjanic, Kenan Karaman, Larin, Batshuayi
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Güray Vural, Poli, Ghacha, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Milosevic, Crivelli
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