TFF önünde ceket yakan muhabir Göktuğhan Argın'a hapis cezası - Haberler

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TFF önünde ceket yakan muhabir Göktuğhan Argın'a hapis cezası

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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TFF binasının önünde ceketini yakan A Spor'un eski Fenerbahçe muhabiri ve Bağımsız Ekran kanalının kurucusu Göktuğhan Argın, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Argın, sosyal medyadan bu karara sitem etti.

Göktuğhan Argın 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Argın, TFF binasının önünde Başkan Nihat Özdemir'in, "Bu görevimde Fenerbahçe ceketimi astım. Aldığımız kararlarda çok net görülüyor" ifadelerinden dolayı ceket yakmıştı.

TFF önünde ceket yakan muhabir Göktuğhan Argın'a hapis cezası

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kararı duyuran Argın, "TFF önünde kendi ceketimi yakma eyleminden ötürü az önce 2 yıl hapis cezasına çarptırıldım. Ceketimi astığım demir bariyerin kenarı bir karış is oldu diye. Beykoz Belediyesi'ne 500 lira boya parası göndermeme rağmen" ifadeleriyle tepki gösterdi.

TFF önünde ceket yakan muhabir Göktuğhan Argın'a hapis cezası

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Fenerbahçe, TFF, Spor, Haberler

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