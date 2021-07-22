TFF'nin yabancı sınırı en çok yerli futbolculara ve menajerlere yaradı! İşte kazançlarındaki dev artış
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TFF'nin yabancı sınırı en çok yerli futbolculara ve menajerlere yaradı! İşte kazançlarındaki dev artış

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Futbolda yabancı sınırının tekrar uygulanmaya başlaması yerli futbolcuların gelirini ve menajer ücretlerini arttırdı. 30'lu yaşlarındaki futbolcuların yıllık garanti ücretleri ortalama 2 milyon TL'den 5 milyon TL'ye yükseldi. Menajer ücretleri de bu rakamın yüzde 10'u seviyesine çıktı.

Süper Lig'de yabancı sınırının tekrar uygulanmaya başlamasıyla yerli oyuncuların ücretleri de arttı. 30'lu yaşlarında Süper Lig'deki futbolcuların yılllık garanti ücretleri ortalama 2 milyon TL'den 5 milyon TL'ye yükseldi. Bu rakamlar 20'li yaşlardaki oyuncularda ise 8 milyon TL'ye kadar çıktı. Menajer ücretleri de bu rakamın yüzde 10'u seviyesine çıktı.

TFF'nin yabancı sınırı en çok yerli futbolculara ve menajerlere yaradı! İşte kazançlarındaki dev artış

SOL AYAKLILAR DEĞER KAZANDI

Süper Lig'de yerli oyuncular arasında en değerlisi sol açık ve sol bek oyuncular. Bu oyuncular arasında yıllık garanti ücretler 10 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor. Defans ve orta sahada da yerli oyuncuların garanti ücretleri yüksek. Türkiye'de birçok takım bu sezon kalecide yerliyi tercih ediyor. Bu oyuncuların ücretler ise ortalama 4 milyon TL.

TFF'nin yabancı sınırı en çok yerli futbolculara ve menajerlere yaradı! İşte kazançlarındaki dev artış

İMZA PARALARI KATLANDI

Bonservis elinde olan yerli oyuncuların şansı daha da yükseldi. Bonservis parası harcamak istemeyen kulüpler daha uygun imza paraları ile oyuncu transfer ediyor. 30'lu yaşlardaki oyuncuların imza paraları sezonluk 1 ile 1.5 milyon TL arasında değişirken 20'li yaşlarda ve bonservis elindeki yeteneklerin imza paraları ise 3 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor.

TFF'nin yabancı sınırı en çok yerli futbolculara ve menajerlere yaradı! İşte kazançlarındaki dev artış

KULÜPLER ÇOK TEPKİLİ

Türkiye Futbol Federasyonu, geçen sezon başında ertelediği yabancı sınırını yeni sezonla birlikte uygulayacağını duyurdu. Buna göre 2021-22 sezonunda 8+6, 2022-23 sezonunda 7+5, 2023-24 sezonunda ise 6+4 sistemi uygulanacak. 14 olan yabancı sayısı 3 sezonun sonunda kadroda 10, sahada ise 6'ya düşecek. TFF bu projeyi duyururken kararın kendilerinden habersiz alındığını açıklayan kulüpler ise duruma tepkili.

(Ajansspor)

TFF'nin yabancı sınırı en çok yerli futbolculara ve menajerlere yaradı! İşte kazançlarındaki dev artış
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TFF'nin yabancı sınırı en çok yerli futbolculara ve menajerlere yaradı! İşte kazançlarındaki dev artış - Haberler Spor
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