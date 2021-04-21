TFF'nin düzenlediği genç milli takım antrenörleri çalışma grubu toplantılarının ikincisi sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TFF'nin düzenlediği genç milli takım antrenörleri çalışma grubu toplantılarının ikincisi sona erdi

TFF'nin düzenlediği genç milli takım antrenörleri çalışma grubu toplantılarının ikincisi sona erdi
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından organize edilen genç milli takım antrenörlerinin çalışma grubu toplantılarının ikincisi sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından organize edilen genç milli takım antrenörlerinin çalışma grubu toplantılarının ikincisi sona erdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki toplantıda teorik çalışmaların yanında saha uygulamaları da gerçekleştirildi.

Toplantıda, "Başka kulüplerin oyun felsefeleri," "Kanat ve half space üzeri atak geliştirme," "Antrenman planlaması," "Karşı pres ve kontratak önlenmesi," "Ceza sahasına giriş ve gol vuruşu" ve "Koçluk döngüsü ve planlama süzgeci" konu başlıkları irdelendi.

Bir önceki toplantıda belirlenen konu başlıklarında genç milli takım antrenörlerinin hazırladığı sunumlar incelendi ve geri bildirimler ile değerlendirmeler yapıldı.

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, toplantının sonunda antrenör danışmanı Peters Bernhard ve Levent Sürme'ye milli takım forması hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

Beşiktaş'ın Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının günü değişti
Beşiktaş'ın Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının günü değişti
Saha kenarında iftar açan futbolcuların sesine kulak verildi ve maç saatleri iftara göre düzenlendi
Saha kenarında iftar açan futbolcuların sesine kulak verildi ve maç saatleri iftara göre düzenlendi
Son Dakika: UEFA'ya bağlı 55 ülkeden Avrupa Süper Ligi'ne kınama
Son Dakika: UEFA'ya bağlı 55 ülkeden Avrupa Süper Ligi'ne kınama
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Engin Altay Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Gönül Yılmaz Vural Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TFF'nin düzenlediği genç milli takım antrenörleri çalışma grubu toplantılarının ikincisi sona erdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 15:11:24. #1.16#

title