TFF'nin düzenlediği genç milli takım antrenörlerinin çalışma grubu toplantılarının ikincisi başladı
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TFF'nin düzenlediği genç milli takım antrenörlerinin çalışma grubu toplantılarının ikincisi başladı

TFF'nin düzenlediği genç milli takım antrenörlerinin çalışma grubu toplantılarının ikincisi başladı
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) organize ettiği genç milli takım antrenörlerinin çalışma grubu toplantılarının ikincisi İstanbul'da başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) organize ettiği genç milli takım antrenörlerinin çalışma grubu toplantılarının ikincisi İstanbul'da başladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki toplantı, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas önderliğinde düzenlendi.

Toplantıda, "Başka kulüplerin oyun felsefeleri," "Kanat ve half space üzeri atak geliştirme," "Antrenman planlaması," "Karşı pres ve kontra atak önlenmesi," "Ceza sahasına giriş ve gol vuruşu" ve "Koçluk döngüsü ve planlama süzgeci" konu başlıklarında çalışmalar yapılacak.

Teorik çalışmaların yanı sıra saha uygulamalarının da yapılacağı çalışma grubu toplantısına, antrenör danışmanı Peters Bernhard ve Levent Sürme eğitimci olarak destek verecek.

Çalışma grubu toplantısı 21 Nisan Çarşamba günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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