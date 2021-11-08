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TFF: Misafir takım seyircileri müsabakalara alınmayacak

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Profesyonel liglerde ev sahibi takım için seyirci kapasitesi sınırını kaldıran TFF, deplasman tribünleri için de kararı verdi. Federasyondan yapılan açıklamada, misafir takım seyircilerinin stadyumlara alınmayacağı ifade edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2021-2022 sezonunda müsabakalarda stadyumlara alınacak seyirciler için bir açıklama yaptı.

"SEYİRCİ KAPASİTESİNİN TAMAMI ORANINDA EV SAHİBİ TAKIM SEYİRCİSİ ALINABİLİR"

Tff'den yapılan açıklamada misafir takım seyircilerinin stadyumlara alınmayacağı belirtilirken, "Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası 2021 – 2022 Sezonu müsabakalarında stadyum seyirci kapasitesinin tamamı oranında ev sahibi takım seyircisi alınabilir. Müsabakalara misafir takım seyircisi alınmaz" ifadeleri kullanıldı.

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