Tff Hakkari İl Temsilcisi Aykut'tan Vali Toprak'a Plaket
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hakkari Futbol İl Temsilcisi Adnan Aykut, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ı makamında ziyaret ederek görev süresi boyunca futbola yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hakkari Futbol İl Temsilcisi Adnan Aykut, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı makamında ziyaret ederek görev süresi boyunca futbola yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.
TFF Hakkari Futbol İl Temsilcisi Adnan Aykut, Hakkarispor Kulübü 2. Başkanı Necmi Güldal, İl Özel İdaresi Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Murat Taş, Vali Toprak'ı makamında ziyaret ederek görev süresi boyunca Hakkari futboluna yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederek plaket takdim ederek bir süre görüştüler. Vali Toprak, TFF Hakkari Futbol İl Temsilcisi Adnan Aykut geleceğin teminatı olan gençleri çok sevdiklerini ve desteklerinin süreceğini söyledi. Aykut ve beraberindekiler, Vali Toprak'a Hakkari futboluna olan destek ve katkılarından dolayı teşekkür ederek desteklerin devamını talep ettiler. - HAKKARİ