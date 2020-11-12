TFF'den Hırvatistan maçı için koronavirüs açıklaması: Bu sabah tüm kafileye test yapıldı

A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ile oynadığı özel maçta rakip takımın kaptanı Domagoj Vida'nın koronavirüs testinin pozitif çıkması ve karşılaşmanın devre arasında oyundan alınmasının ardından TFF'den konuyla ilgili açıklama geldi. Tüm takıma test yapıldığı belirtilirken, karantina kurallarına uyarak ön tedbirlerin alındığı kaydedildi.

Domagoj Vida'nın koronavirüs testinin pozitif çıkması ve devre arasındaoyundan alınması sonrasında TFF'den konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, A Milli Takım idari ve teknik heyeti, Domagoj Vida ile temaslı olabileceği şüphesi bulunan herkesin kafileden ayrı bir şekilde karantinaya alındığı bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle;

A Milli Takımımız ile oynadığı özel karşılaşmada Hırvatistan Milli Takım Kaptanı Domagoj Vida'nın yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmış ve bu futbolcu ilk 11'de başladığı maçın devre arasında oyundan alınmıştır.

Hırvatistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Vida'nın karşılaşma için gerçekleştirilen Covid-19 testlerinin negatif çıktığı fakat aynı kafilenin İsveç müsabakası için yapacağı seyahat gerekçesiyle karşılaşma sabahı alınan örneklerin pozitife dönüştüğü kaydedilmiştir.

A Milli Takım idari ve teknik heyeti, Domagoj Vida ile temaslı olabileceği şüphesi bulunan herkesin kafileden ayrı bir şekilde kamp yapılan Riva'daki Milli Takımlar Tesislerine ulaştırılmasını ve burada da gerekli karantina kurallarına uyularak ön tedbirlerin alınmasını sağlamıştır. 12 Kasım Perşembe sabahı itibariyle tüm kafilenin koronavirüs testleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilecek sonuçlara göre; Covid-19 protokolü kuralları çerçevesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesine devam edilecektir.