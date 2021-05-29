TFF Başkanı Özdemir: Algılara boyun eğip MHK Başkanı değiştirmeyeceğiz

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Merkez Hakem Kurulu ekibinden memnun olduğunu ve istikrarın sürmesi gerektiğini ifade etti. Özdemir, "Tatlı, ekibi ile beraber tarihi sezonu çok başarılı bir şekilde tamamladı. 30 hakem görev aldı, 7 genç hakem ilk kez görev yaptı. VAR kadrosu için de önemli adımlar attı, meyvelerini toplayacağız. Serdar Tatlı ve ekibinin çalışmalarından memnunum. Algılara dimdik durdu ve işini çok iyi yaptı. Serdar Tatlı ile çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

Bu sezon Süper Lig takımlarının çoğunun şikayetçi olduğu Serdar Tatlı MHK'sına, TFF Başkanı Nihat Özdemir'den tam destek geldi. Özdemir, Tatlı ve ekibini başarılı bulduğunu belirtirken, görevde kalacaklarını da vurguladı.

İşte Nihat Özdemir'in ifadeleri:

"ÖNEMLİ BİR SORUMLULUK ALDI"

"MHK başkanı Serdar Tatlı sezon başında göreve geldi. Önemli bir sorumluluk aldı. Ekibi ve hakemlerimizle beraber, uzun ve tarihi bir sezonu çok başarılı bir şekilde tamamladılar.

"HEPSİ DE ÇOK BAŞARILI OLDU"

Süper Lig'de bu sezon 30 hakemimiz görev alırken, 7 genç hakem Süper Lig'de ilk kez maç yönetti. Hepsi de çok başarılı oldu ve kamuoyunun takdirini topladı.

"HAKEM KADROSUNU GENİŞLETTİ"

Serdar Tatlı hakem kadromuzu genişletirken, bir yandan da VAR kadrosu için adımlar attı. Meyvelerini önümüzdeki sezon ve sonrasında toplayacağımıza inanıyorum.

"İŞİNİ ÇOK İYİ YAPTI"

Serdar Tatlı ve ekibinin çalışmalarından memnunum. Sezon içindeki eleştirilere, algılara karşı her zaman dimdik durdu ve kimseye taviz vermeden işini çok iyi yaptı.

"BİRİ GİDİYOR BİRİ GELİYOR"

İstikrardan yanayım. Yıllardır, her sezon MHK başkanı değişiyor. Biri gidiyor diğeri geliyor, sonra sil baştan. Bu, olmaz. Serdar Tatlı ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yeni sezonun planlamalarını birlikte yapacağız. Kimin ne söylediği benim için önemli değil.

"KAYYUM ATANACAĞI KOMİK İDDİA"

Kurallara uymayan kulüplere kayyum atanması, Bankalar Birliği ile yapılandırma haberleri ilk çıktığında, birilerinin ortaya attığı komik bir iddia."