TFF Başkanı Özdemir: Mart ayında taraftarı stada almak istiyoruz (YENİDEN)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yeni yılın ilk gününde Muğla'nın Bodrum ilçesine gelerek Bodrumspor'un tesislerini ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan başkan Özdemir, "Öncelikle herkesin yeni yılını kutluyorum. Pandemi şartlarının uygun olması halinde seyircilere kavuşmayı planlıyoruz. İnşallah gelecek aşılarla, bu pandemi olayını geride bırakacağımız bir yıl olur. Pandemiyi geride bırakırsak ana hedefimiz olan taraftarlarımızı tribünlerde görmek istiyoruz. Ana hedefimiz; sahalarımızda futbol oynanırken taraftarlarımızı da tribünlerde görmek. Çünkü tribünlerde seyirci olmadığı zaman maçlar hiçbir şekilde güzelliğine kavuşamıyor. Oyuncular motive olmuyorlar, hakemlerimizin bile seyircisiz maç oynamaktan dolayı sıkıntıları var. İnanıyorum ki mart ayından sonra eğer pandemi şartları uygun olursa, bizim ana hedefimiz seyircili olarak liglerimize devam etmek olacak" dedi.

KULÜPLERE MÜJDEYİ VERDİYayıncı kuruluştan ödemelerin alındığını müjdeleyen başkan Özdemir, "Yayıncı kuruluş Türk futboluna büyük destekler verdi. Bu sene 4. sözleşme dönemimizi yaşıyoruz. 2021-2022'de de son sözleşme yılımız olacak. beINSports Türk spor ve futboluna büyük yatırımlar yaptı. Bu yatırımların amacı buradan kazanç elde etmektir. Türkiye ve dünyada yaşanan bu pandeminin yayıncı kuruluşa da büyük sıkıntılar yaşattığı hepimiz tarafından bilinmektedir. Uzun uğraşlar sonucu, 5 aya yakın yapılan görüşmeler sonunda 30 Aralık günü anlaşmalarımızı imzaladık. Elde edilen ödemeler, kulüplerimizin hesaplarına 30 Aralık'ta saat 11.00 gibi havale edildi. Bundan dolayı da hepimiz mutluyuz. Önümüzde transfer dönemi var. Ocak ayının ilk günlerinde kış dönemi transfer sezonu başlayacak. Kulüplerin en çok paraya ihtiyaç duyduğu dönemde hesaplarına parayı yatırdık. beINSports ile uzun yıllar çalışmak istiyoruz. Görüşmelerimiz de devam ediyor. Yayıncı kuruluşla daha uzun vadeli çalışmak istiyoruz. Gerçekten yayıncı kuruluş Türk futboluna büyük yatırım yaptı ve bu yatırımların neticesini de sürdürmek istiyorlar. İnşallah birlikteliğimiz devam eder. Ocak ayı itibari ile maçlarımız hızlı bir şekilde devam edecek. Ana hedefimiz bütün liglerde futbol oynayarak maçları tamamlamaktır" ifadelerini kullandı.BAŞKAN ÇEBİ'YE GEÇMİŞ OLSUN MESAJIİkinci kez koronavirüs bulgusuna rastlanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile ilgili de konuşan Özdemir, "Biz kendisi ile sık sık görüşüyoruz. Şu anda bir rahatsızlık geçirdi ve testi pozitif çıktı. Kendisi şu an hastanede. Bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.LİGLERİ 16 MAYIS'TA BİTİRMEK İSTİYORUZ

Ligleri 16 Mayıs itibariyle tamamlamak istediklerini ifade eden Özdemir, "Bir kulüpte 14 futbolcu kalıncaya kadar herhangi bir şekilde maçların ertelenmesi söz konusu değildi. 14'ten aşağıya düştüğü zaman maçları erteliyorduk. Birçok maçı da erteledik. Ertelenen maçları da ocak ayında bitireceğiz, bunların da programını yaptık. Ocak ayının sonu itibari ile ertelenmiş hiçbir maç kalmayacak. İkinci yarıya başlarken bazı prensipler koyduk ve bunu ilan ettik. Diyoruz ki 14 olan sayı 9'a düşünceye kadar herhangi bir şekilde erteleme olmayacak. Pozitif çıkacak bir takımda 9 oyuncu varsa çıkıp maçını oynayabilecek. Ayrıca 28 olan kadrodaki oyuncu sayısını 35'e kadar artırdık. Takımlar altyapıdan istediği oyuncuyu test yaptırarak oynatabilecektir. Eğer bunları yerine getiremezse, o takımı hükmen mağlup ilan edip yolumuza devam edeceğiz. Başka türlü bu ligleri tamamlama şansımız yok. 16 Mayıs itibariyle Türkiye'de bütün ligleri tamamlamak istiyoruz. Çünkü milli takım toplanacak. Milli Takımımız 11-12 Haziran gibi Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Ben ümit ediyorum ki hiçbir maçta hükmen yenilgi olmayacak, herkes çıkıp maçını oynayacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı