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TFF Başkanı Nihat Özdemir: 1 Ekim'den itibaren maçları seyircili oymatmak istiyoruz

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 1 Ekim'den itibaren yüzde 30 kapasiteyle maçları seyircili oynatmayı istediklerini söyledi.

28.08.2020 12:52 | Son Güncelleme: 28.08.2020 13:01

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "1 Ekim'den itibaren maçlarımızı yüzde 30 kapasiteyle seyircili oynatmak istiyoruz" dedi.

Dünyanın en büyük hızlı servis restoran zinciri McDonald's, kadın ve erkek milli takımlarının sponsoru oldu. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı Nihat Özdemir, McDonald's Türkiye Genel Müdürü Oğuz Uçanlar, TFF Sponsorluk ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası katıldı.

Nihat Özdemir, yaptığı açıklamada, milli takımlara yeni bir sponsor kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Dünyanın en değerli markaları arasında yer alan, hızlı hizmet sektörünün öncü kuruluşlarından McDonald's, Kadın ve Erkek Milli takımlarımızın sponsoru oluyor. Uluslararası alanda seçkin bir marka olan, uzun yıllar Dünya Kupası ve olimpiyatların en önemli destekçileri arasında yer alan McDonald's, şimdi milli takımlarımıza güç verecek. Kendilerine bu değerli iş birliği ve güvenleri için gönülden teşekkür ediyorum. İş birliğimiz, inanıyorum ki çok uzun soluklu olacak" ifadelerini kullandı.

GÜNEŞ: SABIR VE ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, marka değerini büyütmenin önemine değindi. Salgın nedeniyle özel bir dönemden geçildiğini vurgulayan Güneş, "Böyle bir dönemde hayatla boğuşuyoruz. Virüsle savaşımız var. Birinci öncelik birbirimizi korumak. Biraz daha sabır ve zamana ihtiyacımız var. McDonalds sponsorluğuna teşekkür ederim. Ekonomik kriz de arkasından geliyor. McDonalds dünya kupalarının sponsoru olan bir kurum. 2002'de bir projede birlikteydik. Şimdi Dünya Kupası öncesi birlikteyiz. Umarım 2022 dünya kupasında birlikte oluruz. İşimizi heyecanla yapıp marka değerimizi ne kadar büyütürsek çok sponsorun yanımızda olacağını düşünüyorum. Birlikteliğin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir: 1 Ekim'den itibaren maçları seyircili oymatmak istiyoruz
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