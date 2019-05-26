TFF Başkanı Hüsnü Güreli'den Tepki: Ben Tarafsız Bir Başkanım

2018/2019 sezonu şampiyonu Galatasaray dün akşam kupasını stadında düzenlediği büyük bir törenle kaldırdı.Törendeki bazı görüntüler ise sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Asist Analiz'de yer alan habere göre Hüsnü Güreli'nin seramonide kupayı verirken sevindiği yönünde yapılan spekülasyonlara sert tepki gösterdiği öğrenildi.

"KUPAYI VERİR VERMEZ PODYUMDAN UZAKLAŞTIM"

Güreli'nin yakın çevresine dert yandığı ve "Sanki ortada bir suç varmış gibi bir tablo yaratıldı. Kupayı verirken itiş kakış oldu. Arkadan itildim ve bir anlık refleks ile istemsiz bir hareket yüzüme yansıdı." dediği belirtildi. Taraftsız bir başkan olduğunu vurgulayan Hüsnü Güreli'nin yine yakın çevresine, "Ben tarafsız bir başkanım. Niye sevineyim? Zaten kupayı verir vermez hemen podyumdan uzaklaştım" diyerek dert yandığı ve üzüntüsünü paylaştığı öğrenildi.