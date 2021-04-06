TFF, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TFF, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor
TFF, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla bağımsızlığımız için büyük bir mücadele veren milletimizin sesini dünyaya duyurmak için 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı'nın 101. yıl dönümünü kutlarız. Cumhuriyet tarihimize tanıklık eden ve dünyanın köklü kuruluşları arasında yer alan Anadolu Ajansı'na nice başarılı yıllar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Ahmet Kural Ajda Pekkan Bahar Candan İbrahim Çelikkol
Spor Mesut Özil Erol Bulut Fatih Terim Okay Yokuşlu Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TFF, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 12:37:36. #1.14#
title