TFF, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla bağımsızlığımız için büyük bir mücadele veren milletimizin sesini dünyaya duyurmak için 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı'nın 101. yıl dönümünü kutlarız. Cumhuriyet tarihimize tanıklık eden ve dünyanın köklü kuruluşları arasında yer alan Anadolu Ajansı'na nice başarılı yıllar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever