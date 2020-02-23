TFF 3.Lig: Yeşilyurt Belediyespor: 0- Nevşehir Belediyespor: 0

23.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 23.02.2020 17:42

TFF 3.Lig 3.Grubu'n 25. haftasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Nevşehir Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.



19.dakikada Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da Emre'nin vuruşunda Nevşehir Belediyespor defans oyuncusu topu topu çizgiden çıkartarak mutlak bir gol pozisyonuna engel oldu.



Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlanırken, ikinci yarıda da karşılıklı atakların geliştiği müsabakada gol sesi çıkmadı ve müsabakada her iki takımda sahadan 1 puanla ayrıldı.



Stat: Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 nolu saha



Hakemler: Volkan Şeker xx, Metin Cebeci xx, Metin Yalçın xx



Malatya Yeşilyurt Belediyespor: Emrah xx, Mustafa xx, Vedat xx, Ali Kemal xx (Dk.82 Halil İbrahim ?), Deniz xx, Savaş xx, Erhan xx, İbrahim xx, İsmail xx, Emre xx (Dk.82 Muhammed ?), Emrah xx (Dk.61 Alpay x)



Yedekler: Timur Çakıroğulları, Sefa Korkmaz, Halil İbrahim Can, Alpay Aldemir, Yunus Emre Eserdi, Muhammed Öztürk, Sıddık Çelik



Teknik Sorumlu: Alaatin Gülerce



Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç xx, İlker xx, Ziya xx, Youssef xx, Mehmet xx (Emre Dk.66 x), Onur xx, Ethem xx, Savaş x (Muhammed Emin Dk.46 x ), Berke xx (Oktay Dk.73 x), Yasin xx, Okan xx



Yedekler: Murat Demir, Muhammed Ali Kurt, Tolgahan Mulla Çiçek, Emre Gemici, Muhammed Emin Balcılar, Sinan Uzun, Oktay Gümüş



Teknik Sorumlu: Uğur Balcıoğlu



Sarı Kartlar: Erhan, Halil İbrahim (Yeşilyurt Belediyespor) - Muhammed Emin, Yasin (Nevşehir Belediyespor) - MALATYA

Kaynak: İHA