TFF 3. Lig: Karşıyaka: 0 Çarşambaspor: 0
Misli.com 3. Lig 3. Grup'un 26. hafta maçında Çarşambaspor'u konuk eden Karşıyaka, rakibini 2-1 mağlup etti.
Misli.com 3. Lig 3. Grup'un 26. hafta maçında Çarşambaspor'u konuk eden Karşıyaka, rakibini 2-1 mağlup etti.
Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Serkan Pınar xx, Çağlar Demirkıran xx, Yakup Erdoğan xx
Karşıyaka: Erdoğan Açar xx, Mustafa Değirmenci xxx (Mert Yılmaz dk. 90+1 ?), Metin Peker xx, Muhammet Öztekin x, İlyas Kahraman xx, Mustafa Aşan xx, Namık Çelik x (Mustafa Durgun dk. 89 ?), Caner Cengiz xx, Doğukan İnci xx (Özkan Duman dk. 65 x), Hakan Kuş x, Ferdi Burgaz xx
Yedekler: Mehmet Aksoy, Cihan Ethemoğlu, Batuhan Kara, Eniscan Atik
Teknik Direktör: İbrahim Cezayir
Çarşambaspor: Eren Yılmaz x, Abdulkadir Yıldırım xx, Cihat Karakuş x, Muhammet Mustafa Doğan xx, Oğuzhan Yıldırım xx, Ahmet Ürer x (Ceyhun Hidayet Osman Çepnioğlu dk. 72 x), Tugay Eruzun x (Kemal Sabri Bayraktar dk. 52 x), Rıdvan Sağlam xx, Serhan Yılmaz xx, Veysel Kılıç x (Metin Karakan dk. 87 ?), Hasan Küçük xx (Mertcan İhtiyar dk. 86 ?)
Yedekler: Kadir Kahvecioğlu, Mete Han Genç, Fırat Salur
Teknik Direktör: Kenan Yelek
Goller: Doğukan İnci (dk. 31), Mustafa Değirmenci (dk. 61) (Karşıyaka), Oğuzhan Yıldırım (dk. 61) (Çarşambaspor)
Sarı kartlar: Mustafa Aşan (Karşıyaka), Abdulkadir Yıldırım (Çarşambaspor) - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı