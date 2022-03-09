TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 0 Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor: 1 - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 0 Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor: 1

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 0 Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor: 1

TFF 3. Lig 1. Grup 26. haftasında Karaman Belediyespor, kendi sahasında Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor'a 1-0 mağlup oldu.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - TFF 3. Lig 1. Grup 26. haftasında Karaman Belediyespor, kendi sahasında Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor'a 1-0 mağlup oldu.

Stat: Kemal Kaynaş

Hakemler: Talha Öztürk xx, Fatih Pazı xx, Sezgin Altun xx

Karaman Belediyespor: Kemal Mert x, Batuhan x (Selahattin dk. 64 x), Muhammed Ebrar x (Emrullah dk. 46 x), Ömer Faruk Taş x, Emirhan x, Ahmet Karaman x (Mehmet Emre dk. 77 ?), İsmail Hasan x, Burak Gürler x, Süleyman Okçu x (Abdullahi Ali Jama dk. 77 ?) Bekir x (Ahmet Fatih dk. 77 ?), Yunus x,

Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor: Kıvanç xx, Mert Caymaz xx, Fuat xx, Samet xx, Tolga xxx (Sirac dk. 80 ?), Kerem xx, Mert Çölgeçen xx (Furkan dk. 57 x), Sefa xxx (Çağrı dk. 80 ?), Enes xx (Sergen dk. 57 x), Ömer Faruk Yılmaz xx, Osman xx (Tarık dk. 88 ?)

Gol: Sefa (dk. 3) (Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor)

Sarı kartlar: Fuat, Sergen, (Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor)

Kırmızı kart: İsmail Hasan (dk. 59) (Karaman Belediyespor) - KARAMAN

TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 0 Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor: 1

TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 0 Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor: 1

TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 0 Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor: 1

TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 0 Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor: 1

TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 0 Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor: 1

TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 0 Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor: 1

İhlas Haber Ajansı / Spor

Arnavutköy Belediyesi, Futbol Federasyonu, Karaman, Fatih, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title