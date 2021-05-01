Tff 3.Lig: Fethiyespor: 6 Atlas Maden Çengelköyspor: 2

Misli Com 3.lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Atlas Maden Çengelköyspor'u 6-2 mağlup etti.

Misli Com 3.lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Atlas Maden Çengelköyspor'u 6-2 mağlup etti. Bu skorlar 34 puandan kalan Atlas Maden Çengelköyspor bölgesel amatör lige düştü.

Maçtan dakikalar:

2. dakikada Ferhat'ın kullandığı köşe atışında Fethiyespor cezasahası karıştı. Safa'nın kafa vuruşunda kaleci Halil topu kontrol etti.

16. dakikada savunmanın uzaklaştırma çalıştığı top Cemal'in önünde kaldı. Cemal'in ceza sahası dışından şutu auta gitti.

21. dakikada Alperen'in ceza sahasına ortasında, Taner kale sahası üzerinden kafayı vurdu. Top kaleci Halil'de kaldı.

31. dakikada hızlı gelişen Fethiyespor atağında Yakup pasını ceza sahasında uygun durumdaki Cemal'e aktardı. Cemal ilk vuruşunda kaleci Tunahan'dan dönen topu tamamladı ve ağlarla buluşturdu. 1-0

35. dakikada Gökhan'ın kullandığı köşe atışından gelen topa Ferhat yakın mesafeden vurdu. Top auta çıktı.

36. dakikada Anıl Arıcıoğlu'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Tunahan köşeye giden topu kornere çeldi.

42. dakikada Yakup'un pasında topla buluşan Anıl Gir'in kaleye gönderdiği aşırtma vuruşu, kaleci Tunahan son anda kornere çeldi.

45. dakikada paslaşmalarla Fethiyespor ceza sahasına giren Safa'nın çaprazdan sert ve düzgün vuruşu, filelerle kucaklaştı. 1-1

50. dakikada Taner'in ceza sahası çizgisi üzerinden vuruşuda kaleci Halil köşeye giden topa uzandı ve kornere çeldi.

51. dakikada Fethiyespor'un savunmadan çıkardığı uzun topa hareketlenen Hüseyin'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Tunahan'a rağmen ağlara gitti. 2-1

63. dakikada Mert ceza sahasında Ferhat'ı düşürdü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Safa meşin yuvarlığı filelere gönderdi. 2-2

66. dakikada hızlı gelişen Fethiyespor atağında Anıl Gir topu ağlara yolladı. 3-2

68. dakikada Fethiyespor atağında ceza sahasında topla buluşan Hakan, düzgün bir vuruşla fileleri gördü. 4-2

71. dakikada Hakan sol çaprazda sert vuruşunda top ağlar ile buluştu. 5-2

75. dakikada ceza alını dışında bol alanda topla buluşan Anıl Gir kaleci ile karşı karşıya kaldı. Top yavaşça vuran Anıl Gir topu ağlar ile buluşturdu. 6- 2

Stat: Fethiye Şehir Stadı

Hakemler: Onur Bingöl xxx, Tansu Doğan Yılmaz xxx, Serkan Öksüz xxx

Fethiyespor: Halil xx, Hüseyin xx, Sabri xxx, (Dk.35 Harun x), Berkay Öztuvan xx, Anıl Gir xx, Cemal xxx, Yakup xx,(Dk 58 Serhat Mutlu x), Murat xx, ( Dk. 56 Mertx), Erkan xx, Hayrullah xx, (Dk. 72 Yasin x),Anıl Arıcoğlu xxx, (Dk. 46 Hakan xx)

Atlas Maden Çengelköyspor: Tunahan xx, Mercan xxx, (Dk. 46 Rıdvanxx ), Fatih xx, Gökhan xx, Burak xxx, Alperen xx, (Dk. 82 Ömergülx), Ferhat xx, Yunus xx, Tevik xx, (Dk. 46 Serhat Keskinsoy xx), Safa xx, (Dk. 78 Berkay Polat x), Taner xx (Dk. 58Ömer xx)

Goller: Dk. 31 Cemal, Dk, 51 Hüseyin, Dk 66 Anıl Gir, Dk. 71, 68 HakanDk. (Fethiyespor) Dk.45+1, 63 Safa (P) (Atlas Maden Çengelköyspor)

Sarı Kartlar: Dk. 58 Erkan, Dk. 60 Hayrullah, Dk. 62 Mert, ( Fethiyespor) Dk. 5 Fatih T.D 66 Sebahattin Algun Erdem (Atlas Maden Çengelköyspor)

Kırmızı Kart: Dk. 67 Sabri Can (Atlas Maden Çengelköyspor ) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı