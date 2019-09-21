TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor FK: 1 - Fethiyespor: 1

TFF 3. Lig 2. Grup'un 4. haftasında Elazığ Belediyespor FK, sahasında karşılaştığı Fethiyespor'la 1-1 berabere kaldı.

21.09.2019 17:56
TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor FK: 1 - Fethiyespor: 1

TFF 3. Lig 2. Grup'un 4. haftasında Elazığ Belediyespor FK, sahasında karşılaştığı Fethiyespor'la 1-1 berabere kaldı.


Stat: Gençlik Merkezi


Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş xx, Vedat Demir xx, Uğur Aydoğdu xx


Elazığ Belediyespor FK: Ogün Karakaya xx, Can Morgül xx (Mazlum dk. 83 ?), Burak Keskin xx, Burak Kavlak xx, Muhammet Can Öztürk xx, Hayrettin Cengiz xx, Tuncay Fındıkcı xxx, Arif Şahin xx, Ferhat Canlı x (Cenk dk. 46 xx), Emre Bayram xx, Gökhan Aydaş x (Serhan dk. 59 x)


Fethiyespor: Serkan Demirol xx, Hüseyin Rüzgar xx, Sabri Turgut xx, Anıl Gir x (Metin dk. 69 x), Halil İbrahim Cenik xx, İbrahim Ethem Sevinç xx (Ozan dk. 83 ?), Mert Özmen xx, Cemal Şener xxx (Sergen dk. 77 x), Mert Caymaz xx, Anıl Arıcıoğlu xx, Turgay An xx


Goller: Tuncay (dk. 76) (Elazığ Belediyespor), Cemal (dk. 40) (Fethiyespor)


Sarı Kartlar: Emre (Elazığ Belediyespor), Sabri (Fethiyespor) - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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