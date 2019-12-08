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TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor: 1 - Esenler Erokspor: 0

TFF 3. Lig 2. Grup 16. hafta maçında Elazığ Belediyespor, sahasında Esenler Erokspor'u 1-0 mağlup etti.

08.12.2019 15:29 | Son Güncelleme: 08.12.2019 15:35
TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor: 1 - Esenler Erokspor: 0

TFF 3. Lig 2. Grup 16. hafta maçında , sahasında Erokspor'u 1-0 mağlup etti.


Stat: Gençlik Merkezi


Hakemler: Alirıza Altunbakır xx, Selçuk Kaplan xx, Yunus Yıldız xx


Elazığ Belediyespor: Ogün Karakaya xx, Burak Keskin xx, Arif Şahin xx, Hayrettin Cengiz xx, Mazlum Öndil xx, Gökhan Aydaş xxx (Serhan dk. 76 x), Ferhat Canlı xx, Tuncay Fındıkcı xx (Nihat dk. 88 ?), Metehan Andaç Özlü xxx, Semih Ekmen xx (Cenk dk. 64 x), Burak Kavlak xx


Esenler Erokspor: Özgün Ali Köklü xx, Sinan Morgil xx, Efe Can Çölbekler xx, Abdurrahman Kuyucu x (Şahin dk. 54 x), Alper Karaman xx (Emirhan dk. 75 x), Berkay Çakır xx, Erhan Karayer xx, Gökcan Gelmen xx, Melih Kabasakal xx, Emre Adiloğlu xx, Eray Pazar xx


Gol: Metehan (dk. 50) (Elazığ Belediyespor)


Sarı kartlar: Ogün, Cenk, Ömer (Elazığ Belediyespor), Alper (Esenler Erokspor) - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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