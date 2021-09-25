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TFF 3. Lig: Belediye Derince: 1 İçel İdmanyurdu: 1

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF 3. Lig: Belediye Derince: 1 İçel İdmanyurdu: 1

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Belediye Derincespor ligin dördüncü haftasında konuk ettiği İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Belediye Derincespor ligin dördüncü haftasında konuk ettiği İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Derince Belediye Sentetik Çim

Hakemler: Serhad Ürkmez xx, Furkan Kocayıldız xx, Tahir Yalçın xx

Belediye Derincespor: Taha Ayan xxx, Hasan Güleryüz xxx, Efe Karaoğlu xx, Ufukcan Engin xx, Mehmet Tosun xxx (Kadir Torbacı dk. 76 x), Melih İnan xx (Ahmet Hakan Demirli dk. 84 ?), İlker Can xx, Berkay Çakır xx, Muhammet Enes Yılmaz xx (Mert Somay dk. 84 x), Sercan Uslu xx, Sefa Durmuş xxx (Uğurcan İkikardeş dk. 90 ?)

Teknik Direktör: Fatih Uygun

İçel İdmanyurdu SK: Sertaç Güzel xx, Burak Bilgen xx, Furkan Işıkdemir xx (Sidar Ceylan dk. 82 x), Muhammed Raşit Şahingöz xxx, Sabit Hakan Yılmaz xx (Batuhan Ayvaz dk. 75 x), Furkan Güneş xx, Ömer Önder xx (Ömer Faruk Sezgin dk. 75 x), Erhan Karayer xx, Özkan Zileli xxx, Murat Can Bölükbaşı xx (Serhat Tunç dk. 90 ?), Aslan Gök xx

Teknik Direktör: Cem Kavçak

Goller: Sefa Durmuş (dk. 70) (Belediye Derincespor), Murat Can Bölükbaşı (İçel İdmanyurdu)

Sarı Kartlar: Sefa Durmuş, Berkay Çakır (Belediye Derince), Burak Bilgen, Muhammed Raşit Şahingöz (İçel İY) - KOCAELİ

TFF 3. Lig: Belediye Derince: 1 İçel İdmanyurdu: 1

TFF 3. Lig: Belediye Derince: 1 İçel İdmanyurdu: 1

TFF 3. Lig: Belediye Derince: 1 İçel İdmanyurdu: 1

TFF 3. Lig: Belediye Derince: 1 İçel İdmanyurdu: 1

TFF 3. Lig: Belediye Derince: 1 İçel İdmanyurdu: 1

TFF 3. Lig: Belediye Derince: 1 İçel İdmanyurdu: 1

TFF 3. Lig: Belediye Derince: 1 İçel İdmanyurdu: 1

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: TFF 3. Lig: Belediye Derince: 1 İçel İdmanyurdu: 1 - Haberler Spor
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