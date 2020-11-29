TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 0 Düzce Spor: 0
TFF 3. Lig 4. Grup'un 11. haftasında 52 Orduspor FK, sahasında Düzce Spor ile 0-0 berabere kaldı.
TFF 3. Lig 4. Grup'un 11. haftasında 52 Orduspor FK, sahasında Düzce Spor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: 19 Eylül
Hakemler: Emre Yüksel xxx, Hakan Yoldaş xx, Mücahid Adem Çelebi xx
52 Orduspor FK: Berat Çelebi xx, Gürkan Arslan xx, Şükrü Kaan Kılıçaslan xxx, Sebahattin Usta xx (Emre Adiloğlu dk. 67 xx), Gökhan Berkay Yıldız xx, Halil İbrahim Peşken xx (Gökhan Özer dk. 66 xx), Burçin Yüksel xx, Volkan Akyıldız xx (Hakan Yüce dk. 76 xx), Eşref Korkmazoğlu xx, Hakan Doğru xx, Yusuf Avcılar xx
Düzce Spor: Orhan Erdoğan xx, Ebu Sıddık Çelik xx, Osman Boz xx, Metin Sevinç xx (Ömer Faruk Sezgin dk. 46 xx), Malik Karaahmet x, Yusuf Akyel x, Nevzat Bilen xx (Batuhan Tekin dk. 90+4 x), Abdullah Karmil x, Mutlu Güler xx, Onur Demir x, Enver Ayyıldız xx (Barış Bozdilki dk. 63 xx) - ORDU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı