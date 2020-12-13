TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 Sarıyer: 0
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TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 Sarıyer: 0

13.12.2020 15:03 | Son Güncelleme: 13.12.2020 15:07
TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 Sarıyer: 0

Misli.com TFF 2. Lig Beyaz Grup 15. haftasında Zonguldak Kömürspor, sahasında Sarıyer ile 0-0 berabere kaldı.

Misli.com TFF 2. Lig Beyaz Grup 15. haftasında Zonguldak Kömürspor, sahasında Sarıyer ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: Devrek

Hakemler: Ahmet Turan Timuroğlu xx, Barış Çiçeksoylu xx, Çetin Öncel xx

Zonguldak Kömürspor: Sinan Ören xx, Ali Fırat xx, Aykut xx, Berkan xx, Emre xx, Hüseyin xx, İhsan x (Oktay dk 74 x), İlker xx, Neşet (Ahmet Hakan dk 82 ?), Ramazan xx, Sinan Uzun x (Yılmaz dk 90+1 ?)

Sarıyer: Ali xx, Hüsnü xx, Nuri xx, Mehmet xx, Oğuz xx, Mahmut x (Barış dk 71 x), Bertul x (Adem dk 79 x), Savaş xx, Okan xx, Ömer xx, İlyas x (Bertuğ dk. 86 ?)

Sarı Kartlar: Hüseyin, Ali Fırat, Berkan (Zonguldak Kömürspor)

Kırmızı Kart: Aykut Emre (dk. 89) (Zonguldak Kömürspor) - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 15:07:29. #1.14#
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