TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de fikstür çekildi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ardından JW Marriott Hotel'de gerçekleştirilen fikstür çekimine göre liglerdeki ilk hafta maçları şöyle: TFF 2.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ardından JW Marriott Hotel'de gerçekleştirilen fikstür çekimine göre liglerdeki ilk hafta maçları şöyle: TFF 2. Lig: Beyaz Grup Ankara Demirspor-Şanlıurfaspor Afjet Afyonspor-Gümüşhanespor Niğde Anadolu-Hacettepe Amed Sportif Faaliyetler-Anagold 24Erzincanspor Sancaktepe-Hekimoğlu Trabzon İnegölspor-Zonguldak Kömürspor Çorum FK-Manisa FK Kocaelispor-Sarıyer Ergene Velimeşespor-Uşakspor Kırmızı Grup Bayburt Özel İdare-Elazığspor Tarsus İdmanyurdu-Vanspor FK GMG Kastamonuspor-Karacabey Belediyespor 1922 Konyaspor-Sakaryaspor Serik Belediyespor-Pendikspor Eyüpspor-Pazarspor Kardemir Karabükspor-Başkent Akademi Turgutluspor-Kırşehir Belediyespor Etimesgut Belediyespor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kırklarelispor-Sivas Belediyespor TFF 3. Lig: 1. Grup Artvin Hopaspor-Edirnespor Arnavutköy Belediyespor-Belediye Derincespor Kızılcabölükspor-Çankaya FK Manisaspor-Diyarbakır FK 1928 Bucaspor-Ofspor 1877 Alemdağspor-Kemerspor 2003 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Payasspor Nevşehir Belediyespor-Fatsa Belediyespor 2. Grup Karaman Belediyespor-Tekirdağspor Mardin Büyükşehir Başakspor-Tokatspor Fethiyespor-Nazilli Belediyespor Erzinspor-Halide Edip Adıvarspor Yomraspor-Darıca Gençlerbirliği Ceyhanspor-Çengelköy Futbol Yatırımları Büyükçekmece Tepecikspor-Yozgatspor 1959 Kahta 02-Ağrı 1970 3. Grup Erbaaspor-Batman Petrolspor Altındağspor-Şile Yıldızspor Esenler Erokspor-Somaspor Isparta 32-Karşıyaka Gölcükspor-Çarşambaspor Osmaniyespor-İçel İdmanyurdu Elazığ Karakoçan FK-Arhavispor Yalovaspor-Çatalcaspor 4. Grup Karbel Karaköprü Belediyespor-Silivrispor Düzcespor-Muğlaspor 1954 Kelkit Belediyespor-Bergama Belediyespor Kestelspor-Kozanspor 52 Orduspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor Bursa Yıldırımspor-Adıyaman 1954 Sultanbeyli Belediyespor-Modafen Bayrampaşaspor-Siirt İl Özel İdare Kaynak: Hürriyet