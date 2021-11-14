TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Bodrumspor: 3 - Haberler Spor
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TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Bodrumspor: 3

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TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Bodrumspor: 3

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Bodrumspor'a 3-1 mağlup oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Bodrumspor'a 3-1 mağlup oldu.

Stat: Atatürk

Hakemler: Selim Özen xx, Burak Gültek xx, Barış Çiçeksoyu xx

Vanspor FK: Aydın Bağ x, İlyas Ekiz x, İsmet Kavuştu x, Yakup Demir x, Barış Gök x, Selim Kayacı x (Polat Furkan dk. 46 x), Fatih Somuncu x, Oktay Aydın x ( Mehmet Şirin Soydan dk. 75 x), Emrah Tacir x (Baran Basut dk. 75 x), Sedat Komi xx (Kubilay Akyüz dk. 61 x), Hamza Küçükköylü x

Bodrumspor: Ali Türkan xxx, Üzeyir Ergün xxx, Onur Akbay xxx, Süleyman Özdamar xxx, Ali Eren İyican xxx, Sergen Yatağan xxx (Yekta Kurtuluş dk. 59 xxx), Burhan Eşer xxx (Süleyman Güneş dk. 60 xx), Halil İbrahim Sevinç xxx (Erkan Değişmez dk. 65 xx), Samet Yalçın xxx, Oğuzhan Doğan xxx, Berk İsmail Ünsal xx

Goller: Oğuzhan Doğan (dk. 16 ve 35), Samet Yalçın (dk. 47) (Bodrumspor), Sedat Komi (dk. 41) (Vanspor FK)

Sarı kartlar: Oğuzhan Doğan, Sergen Yatağan, Erkan Değişmez (Bodrumspor), Hamza Küçükköylü (Vanspor FK) - VAN

TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Bodrumspor: 3

TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Bodrumspor: 3

TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Bodrumspor: 3

TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Bodrumspor: 3

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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