Tff 2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 - Kırklarelispor: 1

TFF 2. Ligi Kırmızı Grup 31. haftasında Sivas Belediyespor, sahasında Kırklarelispor'u ile 1-1 berabere kaldı.

Tff 2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 - Kırklarelispor: 1

TFF 2. Ligi Kırmızı Grup 31. haftasında Sivas Belediyespor, sahasında Kırklarelispor'u ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Muhsin Yazıcıoğlu

Hakemler: Adem Cinek xxx, Ali Rıza Öztürk xxx, Hasan Erdoğan xxx

Sivas Belediyespor: Serkan Demirol xxx, Murat xx, Eray xxx (Gökhan dk. 70 xx), Berkay xx, Emre xx, Güray xx (Emrah dk. 82 ?), Alperen xx (Alpay dk. 60 xx), Kerem xx, İbrahim xx, Serkan Yavuz xx, Ömer xx

Kırklarelispor: Murat xx, Davut xx, Müslüm xxx, Nuh xx, Emre Balkı xx, Ahmethan xx (Enis dk. 86 ?), Emre Keleşoğlu xx, Bahadır xx, Mert xx, İlter xx (Yusuf dk. 79 ?) Yüksel xx (İlker dk. 68 xx)

Teknik Direktör: Ömer Faruk Serin

Goller: Eray (dk. 16) (Sivas Belediyespor), Müslüm (dk. 31) (Kırklarelispor)

Sarı kartlar: Berkay, Güray, Serkan, Ömer, Murat (Sivas Belediyespor), Bahadır, Mert, Emre Keleşoğlu, Emre Balkı (Kırklarelispor) - SİVAS

Kaynak: İHA
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