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TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 2 Afjet Afyonspor: 0

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TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 2 Afjet Afyonspor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 12. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor sahasında karşılaştığı Afjet Afyonspor'u ile 2-0 mağlup etti.

SAKARYA (İHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup 12. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor sahasında karşılaştığı Afjet Afyonspor'u ile 2-0 mağlup etti.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Onur Bingöl xx, Buğra Can Semercioğlu xx, Levent Yeşilyurt xx

Sakaryaspor: Furkan Köse xx, Çağlayan Menderes xx, Eyüpcan Delibalta xx, Serkan Odabaşoğlu xx, Oğuz Kocabal xx, Ömer Bozan x (İrfan Akgün dk. 62 x), Onur Ramazana Toprak xx (Kadir Ari dk. 86 ?), Onur Karakabak xx, Oğuz Yıldırım xx, Hurşit Taşcı xxx (Ozan Sol dk. 70 xx), Mustafa Tahir Babaoğlu (Ali Özgün dk. 86 ?)

Afjet Afyonspor: Bayram Olgun x, Alper Tursun x, Taha Can Velioğlu x, Feyyaz Belen x (İsmail Haktan Odabaşı dk. 63 x), Melik Derin x (İlke Tankul dk. 80 ?), Nazmi Candoğan x, Yusuf Emre Kasal x (Alaattin Hamza Ok dk. 46 x), Erdinç Tekgöz x, Erhan Şentürk x, Fatih Aktay x (Cihan Özkara dk. 80 ?), Celal Hanalp x

Goller: Hurşit Taşcı (dk. 18), Ozan Sol (dk. 79) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Oğuz Kocabal, Onur Toprak (Sakaryaspor), Melik Derin, Feyyaz Belen, Taha Can Velioğlu, Erhan Şentürk (Afjet Afyonspor) - SAKARYA

TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 2 Afjet Afyonspor: 0

TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 2 Afjet Afyonspor: 0

TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 2 Afjet Afyonspor: 0

TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 2 Afjet Afyonspor: 0

TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 2 Afjet Afyonspor: 0

TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 2 Afjet Afyonspor: 0

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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