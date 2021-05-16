TFF 2. Lig Play-Off: Kocaelispor: 3 Ankara Demirspor: 0
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TFF 2. Lig Play-Off: Kocaelispor: 3 Ankara Demirspor: 0

TFF 2. Lig Play-Off: Kocaelispor: 3 Ankara Demirspor: 0
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Lig Beyaz Grup Play-Off rövanş maçında Ankara Demirspor'u ağırlayan Kocaelispor karşılaşmayı 3-0 kazanarak grup finaline adını yazdırdı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup Play-Off rövanş maçında Ankara Demirspor'u ağırlayan Kocaelispor karşılaşmayı 3-0 kazanarak grup finaline adını yazdırdı. Kocaelispor finalde Hekimoğlu Trabzonspor ile karşılaşacak

Stat: Kocaeli Stadyumu

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Furkan Ürün xx, Mert Bulut xx

Kocaelispor: Bayram Olgun xx, Musa Nizam xx, Batuhan Er xx (Mustafa Tahir Babaoğlu dk. 81 ?), Murat Cem Akpınar xx, Semih Karadeniz xx, Gökhan Meral xx, Numan Çürüksu xx, Benhur Keser xx, İrfan Başaran xx (Yiğitali Bayrak dk. 69 x), Mesut Özdemir xx, Burak Süleyman xx (Dilaver Güçlü dk. 74 x)

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Ankara Demirspor: Fatih Gülmez x, Hüseyin Güngör xx (Rahmi Can Karadaş dk. 76 x), Kamil İçer xx, Hasan Küçcük x (Hakan Turan dk. 76 x), Mustafa Kayabaşı x (Sergen Yakupçebioğlu dk. 81 ?), Serdar Eylik xx, Harun Aydın xx, Ahmet Devret xx, Taner Koç x, Turan Yılmaz xx, İlker Avşar x (Ahmet Sivri dk. 69 x)

Teknik Direktör: Bülent Akan

Goller: Batuhan Er (dk. 59), Dilaver Güçlü (dk. 76 ve 84) (Kocaelispor)

Sarı Kartlar: Burak Süleyman, Benhur Keser (Kocaelispor), Harun Aydın, Hasan Küçcük (Ankara Demirspor) - KOCAELİ

TFF 2. Lig Play-Off: Kocaelispor: 3 Ankara Demirspor: 0
TFF 2. Lig Play-Off: Kocaelispor: 3 Ankara Demirspor: 0
TFF 2. Lig Play-Off: Kocaelispor: 3 Ankara Demirspor: 0
TFF 2. Lig Play-Off: Kocaelispor: 3 Ankara Demirspor: 0
TFF 2. Lig Play-Off: Kocaelispor: 3 Ankara Demirspor: 0
TFF 2. Lig Play-Off: Kocaelispor: 3 Ankara Demirspor: 0
TFF 2. Lig Play-Off: Kocaelispor: 3 Ankara Demirspor: 0
TFF 2. Lig Play-Off: Kocaelispor: 3 Ankara Demirspor: 0
TFF 2. Lig Play-Off: Kocaelispor: 3 Ankara Demirspor: 0
TFF 2. Lig Play-Off: Kocaelispor: 3 Ankara Demirspor: 0
TFF 2. Lig Play-Off: Kocaelispor: 3 Ankara Demirspor: 0
TFF 2. Lig Play-Off: Kocaelispor: 3 Ankara Demirspor: 0
TFF 2. Lig Play-Off: Kocaelispor: 3 Ankara Demirspor: 0
TFF 2. Lig Play-Off: Kocaelispor: 3 Ankara Demirspor: 0
TFF 2. Lig Play-Off: Kocaelispor: 3 Ankara Demirspor: 0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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TFF 2. Lig Play-Off: Kocaelispor: 3 Ankara Demirspor: 0 - Haberler Spor
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