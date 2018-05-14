Gümüşhanespor, Şanlıurfaspor'u Devirerek Yarı Finale Yükseldi
TFF 2. Lig play-off çeyrek final maçında Gümüşhanespor evinde konuk ettiği Şanlıurfaspor'u rövanş maçında 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup play-off çeyrek finalinde Gümüşhanespor kendi sahasında Şanlıurfaspor'lu ağırladı. İki takım arasında oynanan ilk maç 2-2 sona ermişti.
Gümüşhane Yenişehir Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi Gümüşhanespor 32. dakikada Fırat Arıkan'la 1-0 öne geçti. İlk yarı da bu skorla sona erdi.
4-2'LİK SKORLA TURLAYAN GÜMÜŞHANESPOR OLDU
İkinci yarıda hakimiyetini sürdüren Gümüşhane, 66. dakikada Oktay Delibalta'yla bir gol daha buldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca toplamda 4-2'lik skorla tur atlayan taraf Gümüşhanespor oldu.
Diğer play-off karşılaşmasında galip gelen taraf Sakaryaspor, Gümüşhanespor'un rakibi oldu.
FİNAL MERSİN'DE
TFF 2. Lig Play-Off finali 27 Mayıs 2018 Pazar günü Mersin Stadyumu'nda oynanacak.
Spor Toto 1. Lig'e çıkacak üçüncü takımın belirleneceği müsabakanın başlama saati ise daha sonra ilan edilecek.
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YUMUŞHANE İNŞALLAH KAYBEDERSİN. . . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır