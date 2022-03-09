TFF 2. Lig Eskişehirspor Kırklarelispor maç sonucu: 2-2 - Haberler

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TFF 2. Lig Eskişehirspor Kırklarelispor maç sonucu: 2-2

İhlas Haber Ajansı - Spor
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TFF 2. Lig Eskişehirspor Kırklarelispor maç sonucu: 2-2

TFF 2. Lig'de 22'nci hafta erteleme maçında Eskişehirspor, evinde karşılaştığı Kırklarelispor'la, 2-2'lik skorla berabere kaldı.

TFF 2. Lig'de 22'nci hafta erteleme maçında Eskişehirspor, evinde karşılaştığı Kırklarelispor'la, 2-2'lik skorla berabere kaldı.

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Ozan Burak Akduman, Efe Kurtuluş ve Burak Kaplan

Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer, M. Yahya Akbulut(Utku Kızılkaya), Hasan Ulaş Uyğur, Onur Arı, Berkay Tanır, Kaan Gaman(Ömer Söyler), Arda Okumuş, Buğra Çağlıyan, E. Altıntaş(Onur Bayramoğlu), B. Göçmen, Doğukan Ünal

Kırklarelispor: Mehmet Cinpir, Muhammet Yeşil, E. İslam İlkin, Mustafa Çakır, Emre Keleşoğlu, B. Ali Genç (Emre Balkı), Batuhan Toygar, Çağrı Ortakaya (Ümit Tokcu), Davut Babur, Şevki Çınar (Yaser Hacımustafaoğlu), Enes Karakuş (Harun Karakuş).

Goller: Enes İlkin (dk. 24), Buğra Çağlıyan (dk.72) (Kırklarelispor), Onur Arı (dk.74), Onur Bayramoğlu (dk. 76) (Eskişehirspor)

Sarı Kartlar: B. Göçmen, Berkay Tanır (Eskişehirspor), Enes Karakuş, Batuhan Toygar, Ümit Can Tokcu (Kırklarelispor) - ESKİŞEHİR

TFF 2. Lig Eskişehirspor Kırklarelispor maç sonucu: 2-2

TFF 2. Lig Eskişehirspor Kırklarelispor maç sonucu: 2-2

TFF 2. Lig Eskişehirspor Kırklarelispor maç sonucu: 2-2

TFF 2. Lig Eskişehirspor Kırklarelispor maç sonucu: 2-2

TFF 2. Lig Eskişehirspor Kırklarelispor maç sonucu: 2-2

İhlas Haber Ajansı / Spor

Futbol Federasyonu, Kırklarelispor, Eskişehirspor, Eskişehir, Spor, Haberler

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